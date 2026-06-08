L’R2 Sud de Rodalies i els trens regionals recuperen des d’aquest dilluns la circulació després de tres mesos d’obres entre les estacions de Sitges i el Garraf. Segons ha explicat Renfe en un comunicat, els serveis aniran millorant progressivament, però la recuperació de les freqüències i circulacions habituals s’avancen una setmana sobre el calendari previst pel 15 de juny.
Un cop s’ha comprovat l’estat de la infraestructura, els trens de la línia R2 sud tornen a circular en doble via entre les parades del Garraf i Sitges. D’aquesta manera, finalitza el pla alternatiu de transport per carretera dels serveis regionals, tot i aquest dilluns els autobusos continuaran en funcionament.
Els serveis que es recuperen
Les obres es van iniciar el 16 de març i han comportat tres mesos modificacions en la circulació ferroviària a la línia R2 Sud i als serveis regionals del sud. Amb la finalització dels treballs, es restableixen progressivament les freqüències i circulacions habituals de la línia R2 Sud (Sant Vicenç de Calders – Barcelona), la circulació habitual dels serveis regionals (R14, R15, R16 i R1), i el servei ferroviari de la línia R15 (Móra la Nova-Riba-roja d’Ebre).
Entre els serveis que es restableixen hi ha el tram entre Móra la Nova i Riba-roja d’Ebre de la línia R15. Aquest tram es feia amb transport alternatiu per carretera per les limitacions temporals de velocitat implementades des de finals de gener, quan es va produir el descarrilament d’un tren a Gelida, en el qual va morir una persona -un jove maquinista- i 37 van resultar ferides.
Transbordament a Móra la Nova
La recuperació del servei es fa una vegada suprimides les limitacions temporals de velocitat més significatives, però les obres de la infraestructura continuaran fins a assolir els temps de viatge originals. Així, la reposició del servei es farà amb uns horaris especialment adaptats a la convivència de les obres i les limitacions temporals de velocitat encara presents. Els trens d’aquesta línia amb origen i destinació Saragossa hauran de fer un transbordament de tren a Móra la Nova.