L’R2 Sud de Rodalies y los trenes regionales recuperan desde este lunes la circulación tras tres meses de obras entre las estaciones de Sitges y el Garraf. Según ha explicado Renfe en un comunicado, los servicios irán mejorando progresivamente, pero la recuperación de las frecuencias y circulaciones habituales se adelantan una semana sobre el calendario previsto para el 15 de junio.

Una vez se ha comprobado el estado de la infraestructura, los trenes de la línea R2 sud vuelven a circular en doble vía entre las paradas del Garraf y Sitges. De esta manera, finaliza el plan alternativo de transporte por carretera de los servicios regionales, aunque este lunes los autobuses continuarán en funcionamiento.

Una usuaria de Renfe hablando con una informadora en la estación de Sitges, durante un corte en la R2 Sud hasta Gavà / Marc Font (ACN)

Los servicios que se recuperan

Las obras se iniciaron el 16 de marzo y han conllevado tres meses de modificaciones en la circulación ferroviaria en la línea R2 Sud y en los servicios regionales del sur. Con la finalización de los trabajos, se restablecen progresivamente las frecuencias y circulaciones habituales de la línea R2 Sud (Sant Vicenç de Calders – Barcelona), la circulación habitual de los servicios regionales (R14, R15, R16 y R1), y el servicio ferroviario de la línea R15 (Móra la Nova-Riba-roja d’Ebre).

Entre los servicios que se restablecen está el tramo entre Móra la Nova y Riba-roja d’Ebre de la línea R15. Este tramo se realizaba con transporte alternativo por carretera debido a las limitaciones temporales de velocidad implementadas desde finales de enero, cuando se produjo el descarrilamiento de un tren en Gelida, en el cual murió una persona -un joven maquinista- y 37 resultaron heridas.

Transbordo en Móra la Nova

La recuperación del servicio se realiza una vez suprimidas las limitaciones temporales de velocidad más significativas, pero las obras de la infraestructura continuarán hasta alcanzar los tiempos de viaje originales. Así, la reposición del servicio se hará con unos horarios especialmente adaptados a la convivencia de las obras y las limitaciones temporales de velocidad aún presentes. Los trenes de esta línea con origen y destino Zaragoza deberán hacer un transbordo de tren en Móra la Nova.