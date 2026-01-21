La principal hipótesis sobre la causa del trágico accidente en Gelida (Alt Penedès) es que el muro de contención de un talud cayó justo en el momento en que pasaba el tren de la línea R4. Así lo ha adelantado primero la portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, y lo ha confirmado más tarde el subinspector de los Bomberos, Joan Rovira. Con todo, Rovira ha matizado que “probablemente” es lo que ocurrió, pero ha pedido paciencia porque los Mossos d’Esquadra aún deben realizar una investigación exhaustiva del incidente. A causa del accidente, el servicio de Rodalies está suspendido y los maquinistas han anunciado una huelga general.

Los Bomberos han informado que la zona está “totalmente estabilizada” y que ahora se debe dejar trabajar a la policía catalana. Posteriormente, los técnicos de Adif deberán revisar el estado del muro de contención, aunque Rovira ha considerado que se podrá recuperar la estabilidad del talud pese a que será una operación complicada. El accidente se produjo en un punto donde la vía pasa por debajo de la autopista AP-7 y el muro afectado es de la zona del puente.

Trabajos de los equipos de rescate y de emergencias en el lugar donde ha descarrilado el tren de Rodalies / Lorena Sopena (Europa Press)

El subinspector ha explicado que en la zona del accidente «hay un volumen de tierra importante» y ha previsto “dificultades” para repararlo. Sin embargo, antes de iniciar los trabajos es necesario retirar el tren accidentado y, una vez finalizada la investigación de los Mossos, entonces se podrá revisar el muro. Los trabajos se harán entre Adif, gestora de la infraestructura, y el Ministerio de Transportes, responsable de la autopista que pasa por encima.

Balance de víctimas del accidente

El descarrilamiento del tren de Gelida ha terminado con un muerto y 37 heridos, de los cuales cinco están graves, seis menos graves y 26 leves, según el balance de los servicios de emergencia. El fallecido es un maquinista en prácticas que viajaba en la cabina con el conductor titular y dos personas más. Según la consejera de Interior, Núria Parlon, de los cinco heridos graves, dos fueron trasladados a Bellvitge, uno a la Vall d’Hebron, otro a la Mútua de Terrassa y uno al Moisès Broggi.