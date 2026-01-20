Una veintena de heridos por el descarrilamiento de un tren de Rodalies en Gelida

Un tren de la línea R4 de Rodalies de Catalunya ha descarrilado este martes poco antes de las nueve de la noche tras recibir el impacto de un muro de contención. Este habría caído a la vía por causas que aún se están investigando. Los hechos han tenido lugar entre Gelida (Alt Penedès) y Martorell (Baix Llobregat). El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha movilizado ONCE ambulancias y los Bomberos han enviado una decena de dotaciones. El 112 ha recibido 28 llamadas. Protección Civil ha situado en alerta el plan Ferrocat. Según informa Catalunya Ràdio, hay una veintena de heridos.

Ponemos en alerta el plan #FERROCAT en la R4 entre Gelida y Sant Sadurní.



Un muro de contención ha caído sobre la vía provocando una colisión de un tren con pasaje. 28 llamadas al @112. Varias ambulancias @semgencat y unidades de @bomberscat movilizadas.#AlertaCat — Protección civil (@emergenciescat) 20 de enero de 2026

Debido a este incidente la circulación está interrumpida entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida. Los trenes pueden quedar detenidos e incrementar su tiempo de recorrido a medida que se acercan al tramo afectado.

Circulación interrumpida entre las estaciones de St. Sadurní d’Anoia y Gelida. Los trenes pueden quedar detenidos e incrementar su tiempo de recorrido a medida que se acercan al tramo afectado. Incidencia provocada por un obstáculo en la vía. — R4 Rodalies 🤖 (@rod4cat) 20 de enero de 2026

Otro tren descarrila tras chocar con una roca

Por otro lado, un tren de la línea RG1 también ha descarrilado esta misma noche tras impactar contra una roca entre Blanes y Maçanet. Los hechos han ocurrido poco antes de las nueve de la noche y debido a la colisión el convoy ha perdido un eje. Fuentes de Renfe recogidas por la ACN señalan que el suceso no ha causado heridos y que debido a la incidencia ha sido necesario interrumpir temporalmente tanto esta línea como la R1 entre las estaciones de Tordera y Maçanet. En el convoy accidentado viajaban diez personas, que serán rescatadas del convoy por los Bomberos. Renfe ha indicado que debido a la situación, los trenes pueden quedar detenidos e incrementar el tiempo de recorrido a medida que se acerquen al tramo afectado. Técnicos de Adif se han desplazado al lugar para intentar solucionar la avería.