Una veintena de heridos por el descarrilamiento de un tren de Rodalies en Gelida
Anton Rosa
20/01/2026 21:49

Un tren de la línea R4 de Rodalies de Catalunya ha descarrilado este martes poco antes de las nueve de la noche tras recibir el impacto de un muro de contención. Este habría caído a la vía por causas que aún se están investigando. Los hechos han tenido lugar entre Gelida (Alt Penedès) y Martorell (Baix Llobregat). El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha movilizado ONCE ambulancias y los Bomberos han enviado una decena de dotaciones. El 112 ha recibido 28 llamadas. Protección Civil ha situado en alerta el plan Ferrocat. Según informa Catalunya Ràdio, hay una veintena de heridos.

Debido a este incidente la circulación está interrumpida entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida. Los trenes pueden quedar detenidos e incrementar su tiempo de recorrido a medida que se acercan al tramo afectado.

Otro tren descarrila tras chocar con una roca

Por otro lado, un tren de la línea RG1 también ha descarrilado esta misma noche tras impactar contra una roca entre Blanes y Maçanet. Los hechos han ocurrido poco antes de las nueve de la noche y debido a la colisión el convoy ha perdido un eje. Fuentes de Renfe recogidas por la ACN señalan que el suceso no ha causado heridos y que debido a la incidencia ha sido necesario interrumpir temporalmente tanto esta línea como la R1 entre las estaciones de Tordera y Maçanet. En el convoy accidentado viajaban diez personas, que serán rescatadas del convoy por los Bomberos. Renfe ha indicado que debido a la situación, los trenes pueden quedar detenidos e incrementar el tiempo de recorrido a medida que se acerquen al tramo afectado. Técnicos de Adif se han desplazado al lugar para intentar solucionar la avería.

