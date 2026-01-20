Caída de árboles por el temporal corta dos líneas de Rodalies

Nuevas afectaciones por la llevantada que desde hace dos días se ha instalado en Cataluña. Dos árboles caídos a causa del paso de este temporal han obligado a cortar dos líneas diferentes de Rodalies. En concreto, los recorridos de la red que se han visto afectados han sido el R4 y el R11.

El primero de los incidentes ha tenido lugar a primera hora de la tarde cuando la caída de un pino sobre la vía ha obligado a detener la circulación del R4 al paso de la infraestructura por el municipio de Viladecavalls (Vallès Occidental). Protección Civil ha activado la fase de prealerta del plan de emergencias Ferrocat por esta incidencia. Los Bomberos y técnicos de Adif han actuado en la zona para retirar el árbol y comprobar que no hubiera desperfectos en la infraestructura. Renfe ha habilitado un servicio por carretera para cubrir el tramo mientras ha estado cortado, y ha decidido mantenerlo para reforzar el servicio una vez se ha podido recuperar la circulación de trenes entre Manresa y Terrassa hacia las cinco de la tarde.

Adif informa que s’ha restablert la circulació entre Terrassa i Castellbell i el Vilar de la @rod4cat per un arbre caigut a la via



La segunda de estas incidencias ha tenido lugar pocos minutos antes de las seis de la tarde. La caída de otro árbol en la zona de vías ha obligado a detener el servicio del R11. Según la información facilitada por Renfe, el tramo afectado es entre Maçanet de la Selva y Figueres. Excepcionalmente, el servicio termina en Figueres, porque no se puede circular ni con el tren ni por carretera. Los viajeros se encaminan a los trenes de la línea R1 hasta Maçanet-Massanes para enlazar con un servicio alternativo por carretera establecido en este punto para cubrir el tramo Maçanet-Figueres.