Protección Civil ha enviado este mediodía alertas a los teléfonos de municipios costeros de las comarcas de la Selva, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Baix Ebre y Montsià. El aviso se ha enviado para informar de la previsión de olas importantes y pidiendo extremar la precaución, respetar los cierres de acceso a puntos del litoral y alejarse de espigones, escolleras y paseos marítimos debido al temporal. Es la misma alerta que ya se envió ayer a municipios de l’Alt y Baix Empordà, donde el temporal ya ha dejado registros superiores a los 80 litros y olas de 4 metros en la Costa Brava. De hecho, el temporal marítimo irá afectando progresivamente a toda la costa catalana.

El organismo de la Generalitat mantiene en alerta los planes NEUCAT por la previsión de nevadas intensas en puntos del territorio, sobre todo en la zona del Pirineo Oriental; y el INUNCAT, por lluvias intensas en el sector noreste de Cataluña y por fuerte oleaje por un temporal marítimo especialmente intenso que afectará a la mayor parte del litoral, con especial incidencia en las comarcas donde se han enviado las alertas a la población. En el resto del litoral también habrá temporal fuerte, pero la orientación de la costa hará que no afecte con tanta intensidad.

En cuanto a intensidad de lluvia, el Servicio Meteorológico de Cataluña pronostica que se pueden producir chubascos intensos, de más de 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos, sobre todo en el noreste del país. En cuanto a la acumulación de lluvia, pueden caer más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas sobre todo en las comarcas de l’Alt y Baix Empordà, Gironès y Pla de l’Estany. El episodio de temporal tendrá continuidad este martes, y afectará también el Maresme y las comarcas del Baix Camp, Priorat, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Baix Ebre y Montsià, al sur del país. La Agencia Catalana del Agua, por su parte, está haciendo seguimiento de los caudales de las cuencas internas y realizando maniobras de desembalse preventivas de los ríos Llobregat, Foix, Ter y Muga.

El paso del río Manol cortado a la altura del Puente del Príncipe en la entrada de Figueres / ACN

Veinte centímetros de espesor de nieve en cotas altas

En cuanto a la nevada, las previsiones indican que hoy y mañana se podrá superar el umbral de aviso de 20 cm de espesor de nieve en cotas superiores a 1.400 metros con probabilidad alta en la comarca del Ripollès. La cota de nieve rondará entre 1.200 y 1.400 metros. En todo el episodio se pueden llegar a acumular más de 50 cm de nieve por encima de los 1.400 metros y más de 80 por encima de los 2.000 metros. En caso de circular por zonas afectadas por el riesgo de nevadas intensas, Protección Civil recomienda ir bien preparados, con el depósito del vehículo lleno, los teléfonos móviles cargados, cadenas y ropa de abrigo.

Balance de incidencias: 750 llamadas

El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta el momento un total de 750 llamadas que han generado 479 expedientes. El 47% del total, la mayoría por incidencias de tráfico y pequeñas inundaciones, se han registrado en la demarcación de Barcelona, y la comarca con más llamadas ha sido el Vallès Occidental. Los Bomberos de la Generalitat, por su parte, han reforzado su dispositivo habitual y hasta el momento han atendido 15 avisos, desde las 6. De estos, 6 son en la Región de Emergencias Girona y 8 en la Región de Emergencias Metropolitana Norte, pero en ninguno de los servicios se han tenido que lamentar daños personales.