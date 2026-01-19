Protecció Civil ha enviat aquest migdia alertes als telèfons de municipis costaners de les comarques de la Selva, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Baix Ebre i Montsià. L’avís s’ha enviat per informar de la previsió d’onades importants i demanant extremar la precaució, respectar els tancaments d’accés a punts del litoral i allunyar-se d’espigons, esculleres i passejos marítims a causa de la llevantada. És la mateixa alerta que ja es va enviar ahir a municipis de l’Alt i Baix Empordà, on la llevantada ja ha deixat registres superiors als 70 litres i onades de 4 metres a la Costa Brava. De fet, el temporal marítim anirà afectant progressivament a tota la costa catalana.
L’organisme de la Generalitat manté en alerta els plans NEUCAT per la previsió de nevades intenses en punts del territori, sobretot a la zona del Pirineu Oriental; i l’INUNCAT, per pluges intenses en el sector nord-est de Catalunya i per fort onatge per un temporal marítim especialment intens que afectarà la major part del litoral, amb especial incidència a les comarques on s’han enviat les alertes a la població. A la resta de litoral també hi haurà temporal fort, però l’orientació de la costa farà que no afecti amb tanta intensitat.
Pel que fa a intensitat de pluja, el Servei Meteorològic de Catalunya pronostica que es poden produir ruixats intensos, de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al nord-est del país. Pel que fa a l’acumulació de pluja, poden caure més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores sobretot a les comarques de l’Alt i Baix Empordà, Gironès i Pla de l’Estany. L’episodi de llevantada tindrà continuïtat aquest dimarts, i afectarà també el Maresme i les comarques del Baix Camp, Priorat, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià, al sud de país. L’Agència Catalana de l’Aigua, per la seva banda, està fent seguiment dels cabals de les conques internes i fent maniobres de desembassament preventives dels rius Llobregat, Foix, Ter i Muga.
Vint centímetres de gruix de neu a cotes altes
Pel que fa a la nevada, les previsions indiquen que avui i demà es podrà superar el llindar d’avís de 20 cm de gruix de neu a cotes superiors a 1.400 metres amb probabilitat alta a la comarca del Ripollès. La cota de neu rondarà entre 1.200 i 1.400 metres. En tot l’episodi es poden arribar a acumular més de 50 cm de neu per sobre els 1.400 metres i més de 80 per sobre els 2.000 metres. En cas de circular per zones afectades pel risc de nevades intenses, Protecció Civil recomana anar ben preparats, amb el dipòsit del vehicle ple, els telèfons mòbils carregats, cadenes i roba d’abrigar.
Balanç d’incidències: 750 trucades
El telèfon d’emergències 112 ha rebut fins al moment un total de 750 trucades que han generat 479 expedients. El 47% del total, la majoria per incidències de trànsit i petites inundacions, s’han registrat a la demarcació de Barcelona, i la comarca amb més trucades ha estat el Vallès Occidental. Els Bombers de la Generalitat, per la seva banda, han reforçat el seu dispositiu habitual i fins al moment han atès 15 avisos, des de les 6. D’aquests, 6 són a la Regió d’Emergències Girona i 8 a la Regió d’Emergències Metropolitana Nord, però en cap dels serveis s’han hagut de lamentar danys personals.