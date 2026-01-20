La llevantada que fa dos dies que s’ha instal·lat a Catalunya ha paralitzat les comarques de Girona, que estan en alerta màxima pel risc d’inundacions i desbordament de rius. Les fortes pluges que han caigut durant tota la nit i el matí han tallat carreteres, vies de tren i han obligat a suspendre les classes a l’Alt i Baix Empordà, la Selva i el Gironès. També s’han tancat una dotzena de centres d’atenció primària (CAP) i consultoris locals.
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha emès un avís vermell per pluges torrencials a l’Empordà i alerta que podrien superar-se els 180 litres en 24 hores, especialment al Baix Empordà, mentre que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) manté el nivell d’alerta en 4 de 6 per acumulació de pluja. Segons les dades del Meteocat, avui ja s’han registrat 151,8 litres per metre quadrat a Palafrugell (Baix Empordà), 103,4 litres a Torroella de Montgrí (Baix Empordà), 87,9 litres a Castell d’Aro (Baix Empordà), 83,6 litres a Roses (Alt Empordà), 67,5 litres a Girona (Gironès) i 63 a Santa Coloma de Farners (Selva).
Els rius de Girona, al límit
La intensa pluja que ha caigut en les últimes hores ha augmentat el risc de desbordament dels rius Daró, Ter i Onyar i ha obligat les autoritats a demanar molta precaució a la ciutadania i que s’eviti travessar rieres i zones inundables. Els Bombers busquen un home que hauria estat arrossegat amb el cotxe a la riera de Palau-Sator (Baix Empordà). Els casos que més preocupen són els del Daró i l’Onyar, que aquest matí havien superat el llindar de perill.
El cabal del Daró a l’altura de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà) era de gairebé 500 metres cúbics per segon i de 189 m3/s a Serra de Daró (Baix Empordà), mentre que l’Onyar supera els 300 m3/s a Girona, on l’Ajuntament ha demanat als comerços propers que tanquin i als veïns que viuen als baixos que pugin a plantes superiors per la situació “d’incertesa” arran del temporal. “Avui és un dia perquè la gent no es mogui de casa”, ha afirmat l’alcalde Lluc Salellas. “No tenim la seguretat que hagi de passar res, però el més important és prevenir”.
El riu Onyar ara mateix per Girona. Baixa molt ple amb un cabal actual de 327 m³/s, encara lluny del temporal Glòria, quan va assolir els 535 m³/s. El llindar de desbordament es troba sobre els 600 m³/s.— Seguim la Méteo (@SeguimlaMeteo) January 20, 2026
Podeu seguir les imatges del riu en directe aquí:
El riu Daró al seu pas per #laBisbal— Ignasi Corneყ Oller (@ignasicorney) January 20, 2026
També van molt plens la Tordera a Fogars de la Selva (Selva), amb 230 m3/s, i el Manol a Santa Llogaia d’Àlguema (Alt Empordà, amb 75 m3/s. El Brugent a Amer (Selva) s’apropa als 60 m3/s, la riera de Gotarra a Campllong (Gironès) es troba en 126 m3/s i l’Onyar al pas per Riudellots de la Selva (Selva) en 126 m3/s. Es preveu que també superin el llindar de perill durant el matí el riu Ter a l’altura dels Colomers i Torroella de Montgrí (Baix Empordà).
L'aigua del Ter ha esborrat el camí que voreja el riu i els horts de sota la plaça de l'Om, al Pont Major.#Girona #Ter #INUNCAT— Carmina Solano Badia (@CarminaSolano) January 20, 2026
Carreteres tallades i trens suspesos
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que hi ha almenys una desena de carreretes tallades a les comarques gironines per inundacions causades pel temporal. Es tracta de la C-252 entre Vilabertran i Peralada, la GI-644 a Forallac, la GIV-6546 a Palafrugell, la GIP-5129 entre Vilafant i Borrassà, la GIV-6219, la GIV-6226 a Garrigàs, l’N-260 a Llançà, la GIV-5044 a Biure, la C-31 entre Ullà i Tallada d’Empordà i la GI-512 a Tordera en tots dos sentits. La C-260 també està tallada a Roses per inundacions i s’han hagut de fer desviaments per l’interior de la població, mentre que a l’N-260 a Cabanelles la circulació s’ha interromput per la caiguda d’arbres a la via. Pel que fa a la C-25, hi ha un carril tallat a Vilobí d’Onyar en sentit Girona per inundacions.
Així mateix, la llevantada també ha obligat a aturar la circulació de trens d’alta velocitat entre Girona i Figueres-Vilafant, segons ha informat Adif. Personal del gestor d’infraestructures ferroviàries treballa per solucionar la incidència, de la qual no s’han donat més detalls. És la segona incidència important a la xarxa ferroviària. La caiguda d’un arbre pel temporal ha provocat la interrupció de la circulació a l’RG1 i l’R11 entre Caldes de Malavella i Girona. A mig matí la circulació s’ha restablert, però el servei registra retards de més de 30 minuts perquè es fa per via única. Els trens no s’aturen a Premià de Mar per una incidència derivada del temporal i Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre Ocata, Premià de Mar i Vilassar.