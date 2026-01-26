L’arribada d’una nova borrasca ha posat en alerta Catalunya, que encara es recupera dels efectes de la llevantada de la setmana passada. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) avisa que en els pròxims dies el mal temps tornarà a ser protagonista i preveu pluges generalitzades, sobretot dimarts, neu, vent i mala mar.
#PrediccióMitjàTermini— Meteocat (@meteocat) January 25, 2026
🌧️Aquesta nova setmana vindrà marcada per l’arribada d’un nou solc que ens deixarà precipitació, sobretot dimarts.
Abans, però, notarem l’entrada de vent del sud, que farà pujar una mica la temperatura ⬆️ pic.twitter.com/BQZ9aDR8sQ
Previsió del temps d’avui, 26 de gener
Fins a mig matí el cel ha estat mig ennuvolat amb núvols a sotavent de les muntanyes i la circulació de bandes de núvols alts i mitjans arreu del país, mentre que al Pirineu i al Prepirineu de Lleida estarà cobert fins al migdia. A partir de mitja tarda la nuvolositat augmentarà novament per l’oest de Catalunya i al final del dia el cel quedarà cobert a tot el país. Al vespre plourà al terç oest de Catalunya, amb especial intensitat al Pirineu occidental, on es poden acumular més de 10 centímetres de neu per sobre dels 900 metres i més de 30 centímetres per sobre dels 2.000 metres.
El Meteocat ha activat l’alerta taronja (perill alt) per fortes nevades a la Vall d’Aran i al Pallars Sobirà i l’alerta groga (perill moderat) a l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Ripollès. També hi ha un avís per fortes ratxes de vent, en especial al Camp de Tarragona i part de les comarques de Barcelona, on es poden registrar ventades de més de 70 quilòmetres per hora. En les últimes hores s’han registrat ratxes de 115,9 km/h a Puig Sesolles (Vallès Oriental), 107,3 km/h al Perelló (Baix Ebre) o 105,1 km/h a Constantí (Tarragonès) i Miami Platja (Baix Camp).
De cara a dimarts es preveu pluja durant tot el dia al vessant sud del Pirineu i Prepirineu occidental, mentre que també pot ploure a la meitat oest del país durant el matí i a partir de la tarda les precipitacions s’estendran a altres indrets de Catalunya. En general, seran ruixats febles.