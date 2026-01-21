El ministre de Transports, Óscar Puente, ha assegurat aquest dimecres que el tràgic accident de Gelida no té “res a veure amb el servei ferroviari” i que és fruit de “qüestions meteorològiques”. En una entrevista a Telecinco, Puente ha apuntat a la caiguda d’un mur de contenció sobre la via com a causa de l’accident, que ha deixat un mort i una quarantena de ferits, diversos de gravetat. D’aquesta manera, el ministre de Transports ha descarregat de qualsevol responsabilitat Adif i Renfe i ha insistit que tant el descarrilament de Gelida com el que va tenir lloc unes hores abans entre Blanes i Maçanet no són fruit de cap defecte de la via ni d’un problema en l’operativa de Renfe, sinó que són conseqüència dels estralls de la llevantada que ha assolat Catalunya els últims dies.
Hores abans, la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, i el sotsinspector dels Bombers, Joan Rovira, també havien apuntat a la caiguda del mur de contenció que aguantava un talús sota un pont l’AP-7 com a causa del sinistre, però han demanat precaució abans d’extreure conclusions perquè la investigació dels Mossos d’Esquadra encara està en marxa. Puente ja va rebre moltes crítiques quan es va afanyar a espolsar-se la responsabilitat pel xoc entre dos trens d’alta velocitat a Còrdova que ha deixat almenys 42 morts. Poques hores després del sinistre, amb la investigació encara en marxa, el ministre va dir que l’accident era “tremendament estrany” i “difícil d’explicar” perquè el tren que va descarrilar era relativament no, el xoc es va produir en una recta i que la via s’havia revisat feia poc.
Limitació de velocitat a la línia Barcelona-Madrid
El ministre ha explicat que les restriccions de la velocitat a línia de l’AVE Barcelona-Madrid es deuen a circumstàncies “anímiques” dels maquinistes, que després del descarrilament d’Adamuz han actuat amb zel extrem i han reportat fins a 25 avisos en la línia. Després de rebre aquests avisos, Adif va decidir limitar la velocitat a 160 km/h en diversos trams de la línia. Un cop revisada la via, aquest dimecres el gestor ha aixecat bona part de les limitacions, però posteriorment ha reculat i ha tornat a rebaixa la velocitat màxima a 160 km/h en un tram de gairebé 80 km/h entre Madrid i Saragossa.