La principal hipòtesi sobre la causa del tràgic accident a Gelida (Alt Penedès) és que el mur de contenció d’un talús va caure just en el moment en què passava el tren de la línia R4. Així ho ha avançat primer la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, i ho ha confirmat més tard el sotsinspector dels Bombers, Joan Rovira. Amb tot, Rovira ha matisat que “probablement” és el que va passar, però ha demanat paciència perquè els Mossos d’Esquadra encara han de fer una investigació exhaustiva de l’incident. A causa de l’accident, el servei de Rodalies està suspès i els maquinistes han anunciat una vaga general.
Els Bombers han informat que la zona està “totalment estabilitzada” i que ara s’ha de deixar treballar la policia catalana. Posteriorment, els tècnics d’Adif hauran de revisar l’estat del mur de contenció, tot i que Rovira ha considerat que es podrà recuperar l’estabilitat del talús malgrat que serà una operació complicada. L’accident es va produir en un punt on la via passa per sota de l’autopista AP-7 i el mur afectat és de la zona del pont.
El sotsinspector ha explicat que a la zona de l’accident “hi ha un volum de terra important” i ha previst “dificultats” per reparar-lo. Amb tot, abans d’iniciar els treballs cal retirar el tren accidentat i, un cop acabi la investigació dels Mossos, llavors es podrà revisar el mur. Els treballs es faran entre Adif, gestora de la infraestructura, i el Ministeri de Transports, responsable de l’autopista que passa per sobre.
Balanç de víctimes de l’accident
El descarrilament del tren de Gelida ha acabat amb un mort i 37 ferits, dels quals cinc estan greus, sis menys greus i 26 lleus, segons el balanç dels serveis d’emergència. El mort és un maquinista en pràctiques que viatjava a la cabina amb el conductor titular i dues persones més. Segons la consellera d’Interior, Núria Parlon, dels cinc ferits greus, dos es van traslladar a Bellvitge, un a la Vall d’Hebron, un altre a la Mútua de Terrassa i un al Moisès Broggi.