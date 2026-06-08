Pep Guardiola ha passat el cap de setmana a Catalunya, on s’hi ha instal·lat temporalment després del seu comiat del Manchester City. L’icònic entrenador culer té previst gaudir d’uns mesos sabàtics després de deu anys a primera línia en el futbol anglès, però abans ha volgut estar amb la família en diversos actes. L’han vist entre el públic convidat al Primavera Sound, on ha acudit amb la seva filla Maria.
Ella mateixa ha compartit una fotografia que els mostra entre el públic del concert de The Cure, mentre que en el perfil oficial del festival també han volgut presumir d’haver-lo tingut entre els assistents. De fet, li han demanat que posés en una entrevista en vídeo que també han compartit. Pare i filla van viure junts un dels concerts més esperats i han sortit molt contents, tal com ha reconegut davant la codirectora del Primavera Sound: “M’ha impressionat el concert i, sobretot, la veu, la durada i l’energia del cantant perquè ja no és un nano”. Les cançons més conegudes li han encantat, especialment les que ell coneixia: “Han estat molt bé. Ha estat collonut venir amb la família i passar una bona estona“.
Pep Guardiola defensa la cultura en una entrevista sobre música
En aquesta entrevista, la codirectora ha volgut interessar-se sobre els gustos musicals de Pep Guardiola. L’entrenador ha estat amb el Noel Gallagher d’Oasis i ara sabem de què es coneixen: “Ell i el seu germà són uns grans fans del City i, al llarg de tots aquests anys, hem tingut relació i ens hem enviat missatges. Per mi va ser un honor que m’acompanyés en el meu comiat, que hi fos i ho compartís amb mi. Va ser una gran sort”. De fet, ha explicat que va estar al seu debut a Manchester, un “privilegi” perquè la banda li agrada “molt”.
Té relació amb Mishima, també, diu que a través d’un amic del Barça: “M’agrada molt la seva música. Si encara estem vius, vindrem a veure’ls l’any vinent quan toquin al Primavera Sound”. Pep Guardiola ha aplaudit la feinada que fan els festivals de música, una peça clau en la cultura: “Això és la cultura, a través dels llibres i la música fa conèixer el que som, aprenem què son els altres i entenem que tots som iguals. Totes les bestieses que passen al món és perquè els qui manen ens porten a carrers sense sortida i encara no entenc que la societat no tingui uns mecanismes per defensar-se de tot això. Només la cultura ens salvarà“.
Un entrenador reivindicatiu, com sempre, que ha tornat a oferir un discurs pacificador: “Crec que tots hauríem de denunciar les coses que no funcionen al món. Tots som pares i mares i volem un món millor per als nostres fills, que aquest planeta pugui tirar endavant”. El que no entén, que hi hagi gent que no denuncia les “barbaritats” que estan passant: “Tothom ha d’estar en contra de qualsevol conflicte bèl·lic que pugui existir, si a hores d’ara encara no ho podem evitar és que alguna cosa estem fent malament”.