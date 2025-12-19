Possiblement no serà un Nadal fàcil per a Pep Guardiola. Tot just uns dies després de sortir a la llum el detall que confirma del tot la separació amb Cristina Serra, l’entrenador del Manchester City ha rebut una notícia complicada pel que fa al seu restaurant situat a la mateixa ciutat. Més enllà de la seva etapa esportiva com a jugador del Barça i entrenador del club britànic, Pep Guardiola va decidir invertir en el món de l’hostaleria un parell d’anys després d’arribar a Manchester. Al costat de Ferrán Soriano i Txiki Begiristain naixeria Tast Català, un restaurant d’alta gastronomia situat al centre de Manchester que volia portar un trosset dels sabors catalans a la ciutat anglesa. Ara, però, sembla que el negoci ha deixat d’anar bé i han comunicat el seu tancament definitiu pocs dies abans de les festes de Nadal.
Nou cop per a Pep Guardiola després del divorci amb Cristina Serra
Pep Guardiola i Cristina Serra han format durant tres dècades un dels matrimonis més consolidats i estimats del món futbolístic. Ara bé, sembla que ara els seus camins s’han separat per sempre i han sortit a la llum alguns dels detalls sobre els acords als quals estan arribant. Segons va poder saber Lorena Vázquez fa uns dies, l’empresària ha abandonat la casa familiar perquè no voldria continuar vivint en la casa que han compartit. Si fem cas a les informacions que han sortit a la llum, Cristina abandona Pedralbes perquè s’ha comprat un pis nou a l’Eixample, decantant-se per un “immoble petit” tot i estar en una de les zones més cares de Barcelona.
La separació és una realitat, però fonts properes a l’exparella han apuntat que la relació que mantenen és cordial i que hi ha “un profund respecte” després de passar mitja vida junts. Pep continuarà vivint a Barcelona pels seus compromisos professionals amb l’equip, però ara sense un dels seus restaurant a Manchester, tal com han anunciat a través de les xarxes socials del restaurant.
El comunicat del restaurant per anunciar el tancament
El local s’havia convertit en un dels punts de trobada per a molts jugadors de futbol, segons informa la revista Lecturas, i alhora, també permetia tenir un trosset de Catalunya tot i estar separats per tants kilòmetres. Sigui com sigui, la notícia del tancament del restaurant de Pep Guardiola ha arribat a través d’un comunicat compartit a Instagram. “Després de molta consideració, hem pres la difícil decisió de tancar les portes de Tast per última vegada el 20 de desembre de 2025”, comença el comunicat de l’equip del local. Apunten que Tast s’havia construït sobre “la passió, el talent i el compromís” d’un equip excepcional i volen agrair tota la feina dels darrers anys. També han dedicat unes paraules als clients que han decidit apostar per un espai on la gastronomia catalana és la principal. “La vostra creença en Tast ens ha mantingut vius durant set anys i ha estat un privilegi donar-vos la benvinguda a través de les nostres portes”, expressen.
Un missatge ple d’agraïments cap a proveïdors, productors i socis, però quin ha estat el motiu del tancament? L’augment dels costos que han afectat el sector de l’hostaleria també els ha acabat afectant a ella. “Igual que molts en el sector de l’hostaleria, ens hem enfrontat a condicions comercials excepcionalment desafiants i a l’augment dels costos”, expressen. El seu orgull ha estat “poder compartir part de Catalunya”, el seu “estimat país”, amb la gent de Manchester, que tindrà l’oportunitat de tastar els seus plats fins al pròxim dia 20 de desembre, moment en què s’acomiadaran de manera definitiva. Tot i que Pep Guardiola es queda sense el seu local català a la ciutat, sempre podrà fer un viatge a casa per tastar els plats de la gastronomia catalana que més li agradin.