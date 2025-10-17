Pep Guardiola no tornarà a dormir a la casa familiar i se sap per què

Pep Guardiola i Cristina Serra van confirmar la seva separació fa un any, però encara se’ls havia vist junts en alguna ocasió i se sabia que l’entrenador de futbol dormia a la casa familiar de tant en tant. Doncs bé, aquest bon rotllo s’ha acabat o, si més no, així ho asseguren Laura Fa i Lorena Vázquez en el seu programa nou a La 2 Cat. Després de 30 anys junts, el matrimoni s’ha trencat i també el fair play que mantenien aquests últims mesos: “Fins ara, el Pep es quedava a dormir a la casa familiar on viu l’exdona i la filla sempre que venia a Barcelona. Darrerament, però, ha començat a haver-hi una mica de conflicte entre ells i el Pep s’ha comprat una caseta de solter al barri de Pedralbes”.
El mitjà digital Vanitatis compra aquesta versió i encara dona més detalls. En el seu cas, centrats en les empreses que tenien junts fins ara i que comencen a trencar-se. Per exemple, expliquen que l’empresària ja no figura com a directora de la Guardiola Sala Foundation, la fundació que va crear el seu exmarit fa uns anys. Era el passat mes d’abril quan va ser destituïda, pel que diuen. A Espanya té el títol de “patrona” i, al registre britànic -ja que la seu es troba a Manchester-, el seu nom hauria desaparegut “per complet”.
Les pistes que podien haver fet intuir la separació de Pep Guardiola i Cristina Serra abans
El mateix mitjà ha estat donant-li voltes al tema i ha arribat a la conclusió que el matrimoni va deixar anar unes quantes pistes que podrien haver fet intuir la seva separació, però que en el seu moment van passar desapercebudes. A què es refereixen? El cas més clar té a veure amb una altra adquisició immobiliària.
Era el 2022 quan Pep Guardiola decidia fer una inversió en la que no va comptar amb Cristina, malgrat estar junts encara. Podria arribar a sobtar que, en aquell moment, l’exentrenador del Barça va comprar-se una mansió i el terreny del costat al seu poble natal, Santpedor. En aquesta transacció, el nom de la seva dona no apareixia per enlloc. Estava adquirint un lloc, només al seu nom, on quedar-se a Catalunya en cas que s’acabés materialitzant el divorci?
Fonts de la parella continuen negant que aquesta història s’hagi acabat per culpa d’una tercera persona. De fet, insisteixen que bona part de la culpa la va tenir el trasllat de Pep Guardiola a Manchester perquè ella continuava aquí amb negocis dels que no volia desfer-se’n i no va acabar d’adaptar-se mai a la vida al Regne Unit. A més a més, “l’obsessió i intensitat” amb la que viu Pep Guardiola la seva feina hauria acabat perjudicant la relació: “Amb els fills grans i camins professionals diferents, la distància física va acabar convertint-se en emocional“.
Sempre fa pena que es trenqui una parella de tants anys, un matrimoni que fins fa poc era considerat com un dels més estables del star-sytem català. Ara, cadascú se centra en seguir el seu camí i la compra d’aquesta casa de solter a Pedralbes així ho demostra.