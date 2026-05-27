El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
La foto de Pep Guardiola i Cristina Serra que fa pensar en reconciliació
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
27/05/2026 10:04

Pep Guardiola i Cristina Serra van anunciar que se separaven el desembre del 2024, fa ara un any i mig. Després de tres dècades junts i tres fills en comú, aquest divorci va ser dels més inesperats que es recorden. Que l’entrenador volgués continuar vivit a Manchester va ser la gota que va fer vessar el got, tal com va reconèixer l’entorn de la parella, ja que ella estava farta d’estar viatjant constantment perquè té la botiga de roba a Barcelona. Les coses semblava que havien acabat bastant malament entre ells, ja que l’empresària hauria prohibit que l’ex dormís a la casa familiar de Pedralbes els dies que venia a veure els nens. Ara, però, aquesta situació ha canviat radicalment.

Et pot interessar

Amb la boca oberta s’ha quedat tothom quan ha vist aparèixer Cristina Serra a la festa de comiat que ha organitzat el Manchester City. Pep Guardiola ha anunciat que deixa el club i, després de deu anys, l’homenatge ha estat tan tendre com s’esperava. Si el divorci ha estat tan sonat com s’havia dit, què hi feia la seva ex? Perquè no ha tingut un paper secundari, no, ha estat a la gespa i s’ha unit a la foto amb els amics i la família que han anat fins allà per aplaudir el tècnic. Com era d’esperar, els rumors de reconciliació entre ells s’han accentuat moltíssim.

S’han perdonat i estan preparats per intentar donar-se una segona oportunitat? També resulta curiós que Pep Guardiola hagi decidit marxar justament ara i que el seu primer destí hagi estat Barcelona. Les càmeres dels paparazzi l’han enxampat a l’aeroport del Prat, des d’on ha posat rumb a una casa que pretén ocupar una temporada. No se sap què té previst per al seu futur, però de moment descansarà uns mesos sense entrenar cap equip.

La presència de Cristina Serra a la festa ha estat molt comentada - Instagram
La presència de Cristina Serra a la festa ha estat molt comentada | Instagram

Pep Guardiola menciona l’exdona en el discurs de comiat a Manchester

En el discurs de comiat al Manchester, també va mencionar la seva ex -o actual- parella: “Estic segur que els meus fills i Cris, que és una dona excepcional, s’adonaran que, d’aquí a molts anys, el nom de la meva família es quedarà aquí per sempre“. Una dona “excepcional”, ha recalcat, en un gest que torna a recalcar que encara hi ha molta estima entre ells. Molts s’han fixat que ambdós continuen portant les aliances de boda, un altre símbol significatiu, el que quadra amb la informació que publica el Daily Mail: “El seu entorn ens confirma que han mantingut trobades a Barcelona“.

Podria ser que aquest retorn a la capital catalana tingui com a objectiu intentar recuperar la història d’amor més important de la seva vida. Que potser tot és casualitat i, simplement, vol descansar a casa abans de posar rumb cap a un altre país… Però i l’aparició sorpresa de la seva exdona a l’homenatge? Simplement era un gest de reconeixement cap a algú que ha estat cabdal a la seva vida? O aquí hi ha alguna cosa més?

Pep Guardiola i Cristina Serra sempre han estat molt discrets pel que fa a la seva vida privada i el més lògic és pensar que continuaran de la mateixa manera. Cap dels dos no s’ha pronunciat sobre aquesta possible reconciliació, així que caldrà esperar per veure com acaba la cosa i si funciona aquesta hipotètica segona oportunitat.

Pep Guardiola

Més notícies
Notícia: Tot el que se sap de la fortuna de Pep Guardiola més enllà del futbol
Comparteix
L'entrenador del Manchester City ha construït una economia d'allò més sòlida fora dels terrenys de joc
Notícia: Nou cop per a Pep Guardiola després del divorci: tanca el seu restaurant
Comparteix
L'entrenador del Manchester City encadena una nova mala notícia abans de tancar el 2025
Notícia: Pep Guardiola no tornarà a dormir a la casa familiar i se sap per què
Comparteix
L'entrenador de futbol té més conflictes amb l'exdona i, a partir d'ara, s'allotjarà en una casa de solter que s'acaba de comprar a Pedralbes
Notícia: La filla de Pep Guardiola revela com és la relació amb el seu pare
Comparteix
Ha sortit a la llum la primera entrevista de Maria Guardiola després de conèixer la notícia de la separació dels seus pares

Comparteix

Icona de pantalla completa