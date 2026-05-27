Pep Guardiola i Cristina Serra van anunciar que se separaven el desembre del 2024, fa ara un any i mig. Després de tres dècades junts i tres fills en comú, aquest divorci va ser dels més inesperats que es recorden. Que l’entrenador volgués continuar vivit a Manchester va ser la gota que va fer vessar el got, tal com va reconèixer l’entorn de la parella, ja que ella estava farta d’estar viatjant constantment perquè té la botiga de roba a Barcelona. Les coses semblava que havien acabat bastant malament entre ells, ja que l’empresària hauria prohibit que l’ex dormís a la casa familiar de Pedralbes els dies que venia a veure els nens. Ara, però, aquesta situació ha canviat radicalment.
Amb la boca oberta s’ha quedat tothom quan ha vist aparèixer Cristina Serra a la festa de comiat que ha organitzat el Manchester City. Pep Guardiola ha anunciat que deixa el club i, després de deu anys, l’homenatge ha estat tan tendre com s’esperava. Si el divorci ha estat tan sonat com s’havia dit, què hi feia la seva ex? Perquè no ha tingut un paper secundari, no, ha estat a la gespa i s’ha unit a la foto amb els amics i la família que han anat fins allà per aplaudir el tècnic. Com era d’esperar, els rumors de reconciliació entre ells s’han accentuat moltíssim.
S’han perdonat i estan preparats per intentar donar-se una segona oportunitat? També resulta curiós que Pep Guardiola hagi decidit marxar justament ara i que el seu primer destí hagi estat Barcelona. Les càmeres dels paparazzi l’han enxampat a l’aeroport del Prat, des d’on ha posat rumb a una casa que pretén ocupar una temporada. No se sap què té previst per al seu futur, però de moment descansarà uns mesos sense entrenar cap equip.
Pep Guardiola menciona l’exdona en el discurs de comiat a Manchester
En el discurs de comiat al Manchester, també va mencionar la seva ex -o actual- parella: “Estic segur que els meus fills i Cris, que és una dona excepcional, s’adonaran que, d’aquí a molts anys, el nom de la meva família es quedarà aquí per sempre“. Una dona “excepcional”, ha recalcat, en un gest que torna a recalcar que encara hi ha molta estima entre ells. Molts s’han fixat que ambdós continuen portant les aliances de boda, un altre símbol significatiu, el que quadra amb la informació que publica el Daily Mail: “El seu entorn ens confirma que han mantingut trobades a Barcelona“.
Podria ser que aquest retorn a la capital catalana tingui com a objectiu intentar recuperar la història d’amor més important de la seva vida. Que potser tot és casualitat i, simplement, vol descansar a casa abans de posar rumb cap a un altre país… Però i l’aparició sorpresa de la seva exdona a l’homenatge? Simplement era un gest de reconeixement cap a algú que ha estat cabdal a la seva vida? O aquí hi ha alguna cosa més?
Pep Guardiola i Cristina Serra sempre han estat molt discrets pel que fa a la seva vida privada i el més lògic és pensar que continuaran de la mateixa manera. Cap dels dos no s’ha pronunciat sobre aquesta possible reconciliació, així que caldrà esperar per veure com acaba la cosa i si funciona aquesta hipotètica segona oportunitat.