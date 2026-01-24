Pep Guardiola forma part del club de llegendes del Barça. Un dels seus jugadors més estimats que va portar el club blaugrana a tocar la glòria en la seva època com a entrenador. Fa anys que va deixar Catalunya per convertir-se en el nou míster del Manchester City, un dels clubs britànics més destacats de la Premier League. Ara bé, els seus bons resultats en el món de l’esport no són els únics perquè fa anys que els seus moviments empresarials han permès que pugui construir una fortuna d’allò més interessant. Bona part dels esportistes professionals inverteixen i busquen altres camins per preparar el seu futur més enllà dels terrenys de joc, com és el cas de Gerard Piqué. I com ho ha fet? Amb empreses, sent propietari de l’Andorra i amb la creació de la Kings League, una lliga amateur amb equips dirigits per streamers i youtubers famosos. Què se’n sap de la fortuna de Pep Guardiola?
En què consisteix la fortuna de Pep Guardiola?
Com dèiem, són molts futbolistes els que decideixen invertir les seves fortunes milionàries per anar fent calaix i assegurar-se un futur còmode un cop s’acabi la seva etapa de jugadors. En el cas de l’entrenador català fa temps que ha entrat en el món empresarial i el seu últim moviment no ha passat desapercebut. La combinació d’ingressos estables i poder assumir riscos amb prou marge, permeten que pugui intervertir els seus diners en altres projectes més enllà del futbol, segons recull la revista Vanitatis.
L’últim moviment ha estat la compra del 14,21% de la societat Alquiler Seguro Asser Market, una empresa que té “un valor d’uns 7 milions en borsa”. Entrar en el sector de les inversions immobiliàries és un negoci amb molt recorregut, però no és la primera que ha posat en marxa l’exfutbolista.
Un antic company de vestuari també ha invertit la mateixa quantitat en aquest negoci, Sergio Busquets, i no és l’únic futbolista que ha format part d’alguna inversió amb el de Santpedor. Un altre dels negocis que va emprendre fa un any el va portar a col·laborar amb Thiago Alcántara, també exjugador del Barça. En aquesta ocasió la seva gran inversió estava centrada en “una empresa de medicina preventiva i antienvelliment”, un projecte impulsat per un altre jugador, Jonathan Soriano, recull el citat mitjà.
Un restaurant de cuina catalana, cotxes de luxe i propietats
Les inversions de Pep Guardiola han explorat altres negocis com per exemple el món de la gastronomia i l’hostaleria. Fins fa poques setmanes encara mantenia obert el seu restaurant d’alta gastronomia catalana a Manchester, un tastet de casa per no sentir-se tan nostàlgic i que va haver de tancar fa unes setmanes. Es tracta d’un projecte que va posar en marxa al costat de Ferrán Soriano i Txiki Begiristain i que va comunicar el seu tancament abans de les festes de Nadal després de set anys portant les receptes i els plats de la cuina catalana a Anglaterra. “Igual que molts en el sector de l’hostaleria, ens hem enfrontat a condicions comercials excepcionalment desafiants i a l’augment dels costos”, van explicar en un comunicat sobre els motius del tancament.
Ara bé, en aquests negocis també hi ha connexions amb la seva ja exdona, Cristina Serra. Fa unes setmanes sortia a la llum el detall que evidenciava de tota la separació amb Cristina, que va abandonar la casa familiar per anar-se’n a viure a un pis de l’Eixample i començar la seva nova vida. Però com han quedat els seus projectes conjunts? L’empresària i dissenyadora ha estat l’encarrega de fer créixer l’empresa de moda familiar, Serra Claret i durant el seu matrimoni, Guardiola va arribar a fer de model, segons recull el mitjà digital Infobae. A més a més, Pep Guardiola ha gestionat la seva activitat publicitària a través de Schedule L.A., una empresa fundada l’any 1993 que administra els seus drets d’imatge. Cristina també va fer servir la seva connexió i experiències en moda i disseny en alguna ocasió per assessorar les campanyes on participava Guardiola. A més a més, com va informar Vanitatis fa un temps, Guardiola va crear la Fundació Guardiola on ell n’era el president i la seva exdona la “patrona”, registrada al Regne Unit. Dins la seva fortuna cal sumar-hi les propietats immobiliàries i els cotxes de luxe, com Bentley de “més de 200.000 euros”, segons les informacions de El Desmarque. Tot plegat, una bona dosificació del seu imperi personal per construir una fortuna sòlida més enllà de l’esport.