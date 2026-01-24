Pep Guardiola forma parte del club de leyendas del Barça. Uno de sus jugadores más queridos que llevó al club blaugrana a alcanzar la gloria en su época como entrenador. Hace años que dejó Cataluña para convertirse en el nuevo míster del Manchester City, uno de los clubes británicos más destacados de la Premier League. Ahora bien, sus buenos resultados en el mundo del deporte no son los únicos, ya que hace años que sus movimientos empresariales le han permitido construir una fortuna de lo más interesante. Buena parte de los deportistas profesionales invierten y buscan otros caminos para preparar su futuro más allá de los terrenos de juego, como es el caso de Gerard Piqué. ¿Y cómo lo ha hecho? Con empresas, siendo propietario del Andorra y con la creación de la Kings League, una liga amateur con equipos dirigidos por streamers y youtubers famosos. ¿Qué se sabe de la fortuna de Pep Guardiola?

¿En qué consiste la fortuna de Pep Guardiola?

Como decíamos, son muchos futbolistas los que deciden invertir sus fortunas millonarias para ir llenando su caja y asegurarse un futuro cómodo una vez termine su etapa de jugadores. En el caso del entrenador catalán, hace tiempo que ha entrado en el mundo empresarial y su último movimiento no ha pasado desapercibido. La combinación de ingresos estables y poder asumir riesgos con suficiente margen, le permite invertir su dinero en otros proyectos más allá del fútbol, según recoge la revista Vanitatis.

Què se’n sap de la fortuna de Pep Guardiola? | Europa Press

El último movimiento ha sido la compra del 14,21% de la sociedad Alquiler Seguro Asser Market, una empresa que tiene «un valor de unos 7 millones en bolsa». Entrar en el sector de las inversiones inmobiliarias es un negocio con mucho recorrido, pero no es la primera que ha puesto en marcha el exfutbolista.

Un antiguo compañero de vestuario también ha invertido la misma cantidad en este negocio, Sergio Busquets, y no es el único futbolista que ha formado parte de alguna inversión con el de Santpedor. Otro de los negocios que emprendió hace un año lo llevó a colaborar con Thiago Alcántara, también exjugador del Barça. En esta ocasión su gran inversión estaba centrada en «una empresa de medicina preventiva y antienvejecimiento», un proyecto impulsado por otro jugador, Jonathan Soriano, recoge el citado medio.

Un restaurante de cocina catalana, coches de lujo y propiedades

Las inversiones de Pep Guardiola han explorado otros negocios como, por ejemplo, el mundo de la gastronomía y la hostelería. Hasta hace pocas semanas todavía mantenía abierto su restaurante de alta gastronomía catalana en Manchester, un pedazo de casa para no sentirse tan nostálgico y que tuvo que cerrar hace unas semanas. Se trata de un proyecto que puso en marcha junto a Ferrán Soriano y Txiki Begiristain y que comunicó su cierre antes de las fiestas de Navidad después de siete años llevando las recetas y los platos de la cocina catalana a Inglaterra. «Al igual que muchos en el sector de la hostelería, nos hemos enfrentado a condiciones comerciales excepcionalmente desafiantes y al aumento de los costos», explicaron en un comunicado sobre los motivos del cierre.

La nova inversió de Pep Guardiola que fa creixer la seva fortuna | Europa Press

Ahora bien, en estos negocios también hay conexiones con su ya exesposa, Cristina Serra. Hace unas semanas salió a la luz el detalle que evidenciaba toda la separación con Cristina, que abandonó la casa familiar para irse a vivir a un piso del Eixample y comenzar su nueva vida. Pero, ¿cómo han quedado sus proyectos conjuntos? La empresaria y diseñadora ha sido la encargada de hacer crecer la empresa de moda familiar, Serra Claret y durante su matrimonio, Guardiola llegó a hacer de modelo, según recoge el medio digital Infobae. Además, Pep Guardiola ha gestionado su actividad publicitaria a través de Schedule L.A., una empresa fundada en 1993 que administra sus derechos de imagen. Cristina también utilizó su conexión y experiencias en moda y diseño en alguna ocasión para asesorar las campañas en las que participaba Guardiola. Además, como informó Vanitatis hace un tiempo, Guardiola creó la Fundación Guardiola donde él era el presidente y su exesposa la «patrona», registrada en el Reino Unido. Dentro de su fortuna hay que sumar las propiedades inmobiliarias y los coches de lujo, como un Bentley de «más de 200.000 euros», según las informaciones de El Desmarque. Todo ello, una buena dosis de su imperio personal para construir una fortuna sólida más allá del deporte.