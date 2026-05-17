Felipe de Borbón ha terminado revelando, un poco sin querer, una de las aficiones más desconocidas de su hija Elionor. De la princesa española, de quien acaban de confirmar que estudiará Ciencias Políticas en una universidad pública de Madrid, se sabía que era una apasionada de las ciencias. Le gustan las nuevas tecnologías y tendría mucha habilidad con temas informáticos, de la misma manera que siempre habría tenido facilidad para aprender idiomas. Ahora bien, de lo que ha hablado el padre en esta ocasión no tiene nada que ver con eso.

En un acto que ha tenido lugar esta semana en el Palacio del Pardo, donde ha recibido a los ganadores de un concurso con estudiantes que debían responder qué era un rey para ellos, Felipe estuvo muy atento viendo todos los proyectos que le mostraban. Estaba hablando con una de ellas, que había preparado un dibujo, cuando dejó escapar una confesión que ha sorprendido porque nunca lo habían dicho en público: “¿Sabes que a Elionor también le gusta mucho dibujar?”.

Por primera vez, el monarca español habló de una afición de la que nunca se había tenido conocimiento. Se emocionó, por ejemplo, cuando la joven le enseñó que había hecho un dibujo de Elionor y Sofía que demostraba la buena relación que tienen las hermanas. Él, espontáneo, reaccionó ante la cámara: “¡Qué bueno!”.

¿Qué detalle ha revelado Felipe de Borbón sobre su hija mayor? | Instagram

Es cierto que Letizia había mencionado, hace un tiempo, que guardaba todos los dibujos que le habían hecho las hijas desde que tenían unos cinco años. Pues bien, estas palabras de Felipe hacen pensar que no solo era algo digno de cuando eran más pequeñas sino que mantiene la ilusión por plasmar lo que piensa y para entretenerse dibujando. Tienen tiempo y toda una vida acomodada que le permite hacerlo, eso seguro.

Elionor comenzará los estudios universitarios el próximo mes de septiembre

Elionor siempre ha sido de ciencias, eso lo han filtrado a la prensa las personas que la conocen. Ahora bien, resulta que también tiene una parte creativa si hacemos caso a los Borbón. Buena estudiante, militar, buena niña, políglota, rubiecita de ojos azules… están empeñados en dejar claro que es un muy buen partido.

Este verano terminará su formación militar y eso permitirá, a partir de septiembre, que se sepan más cosas de una Elionor que comenzará la etapa universitaria. Es poco probable que viva las aventuras alocadas habituales de esta edad, ya que no se lo permitirán y estará rodeada de guardaespaldas constantemente. Pero ¿alguno de sus compañeros filtrará fotografías de las fiestas a las que pueda escaparse?