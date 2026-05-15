Eurovisión ya conoce los 25 países que actuarán en la gran final de este sábado. Tras dos semifinales llenas de propuestas sorprendentes y originales, se han cumplido los pronósticos y los aspirantes favoritos han conseguido estar entre los más votados por los telespectadores. Como era de esperar, en esta edición aún más política, todas las miradas se las ha llevado el representante de Israel.

Solo hay que recordar que hay cinco países -entre ellos, España- que se han retirado de la competición en señal de protesta por la participación del país hebreo. A Rusia se le prohibió actuar cuando estalló la guerra contra Ucrania y denuncian que no hayan hecho lo mismo con ellos. En la actuación en directo de Noam Bettan, parte del público le abucheó y la organización eliminó ese sonido ambiente del vídeo que han publicado. Además, reconocieron que habían expulsado del estadio a cuatro personas que estaban haciendo proclamas propalestinas. Ahora, el chico ha reaccionado a todo esto.

España, Irlanda, Países Bajos, Islandia y Eslovenia boicotean el festival debido a la participación de Israel. Sin embargo, el televoto lo premió con un montón de personas apoyándolo y el sábado podría quedar muy bien clasificado. El chico fue totalmente consciente de los clamores de Stop the genocide que se escucharon mientras actuaba y ha tomado una decisión. ¿Cuál? Poner abucheos de fondo en los ensayos para intentar acostumbrarse y que eso no le perjudique en el directo del sábado. Es fuerte, pero así lo ha manifestado él mismo en unas declaraciones ante los medios acreditados en Viena.

También ha habido polémica por la amonestación que ha recibido la televisión pública de su país, la KAN, porque han estado emitiendo un vídeo del cantante en el que pide a la población que lo voten diez veces cada uno. La UER insta a que este máximo de votos por dispositivo se reparta entre diferentes candidatos y no solo a uno, por lo que les han amonestado.

¿Qué países han pasado a la gran final de Eurovisión de este sábado?

Este sábado, como decíamos, se emitirá en directo desde Viena la gran final del festival de la canción europeo. Tras los votos de este jueves, la lista ya está completa y sabemos quiénes serán los participantes. Sí que es cierto que los favoritos han pasado, pero también ha habido sorpresas con algunas propuestas flojas que han conseguido colarse en la lista de finalistas. Desde casa sorprendió, por ejemplo, que República Checa o Malta consiguieran un billete.

La cantante de Bulgaria se clasifica para la gran final | Europa Press

La actuación de Rumanía fue de las más sorprendentes de la segunda semifinal | Europa Press

Pocos esperaban que Albania estuviera entre los países clasificados | Europa Press

Bulgaria, Rumanía, Chipre, Dinamarca, Ucrania, Albania y Noruega se sumaron a estos dos y también intentarán llevarse el premio. Habrá que esperar a una de las finales más descafeinadas de los últimos años para saber qué acaba pasando.