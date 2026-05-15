Que Felipe de Borbón y Letizia discuten es evidente, como todas las parejas, pero es que en su caso aún es más visible cuando están enfadados porque no lo disimulan en los actos públicos a los que asisten. Los más observadores han destacado, algunas veces, qué gestos ocultos delataban que no atravesaban su mejor momento. Se ha hablado abiertamente de crisis matrimonial y ahora, la periodista Pilar Eyre, saca a la luz uno de los motivos por los cuales cree que compiten.

En un vídeo en su canal de Youtube, la cronista se ha fijado en la actitud de la monarca española en el acto literario que ha presidido y la decisión que ha tomado la familia real cuando ha visto la repercusión que ha tenido su discurso. La cuestión es que Letizia ha pronunciado unas palabras sobre la IA que han gustado mucho y ha vuelto a demostrar que es mejor oradora -y más intelectual- que su marido. Esto no agrada a los Borbones, claro, ya que ven que su rey queda en evidencia por su mujer. Y en vez de felicitarla por el trabajo hecho, ¿qué hacen? Enviarlo a él, y no a ella, a un superviaje literario a Canadá.

Letizia animaba a la lectura en su discurso viral en estos Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil. Normalmente, siempre la envían a ella a este tipo de eventos por su pasado como periodista y su afición a la literatura: «Siempre es ella quien va a los actos relacionados con este tema porque tiene facilidad y todos sabemos que le encanta leer, en su negociado tiene este tema desde hace tiempo». Y, por eso, ha sorprendido muchísimo que decidan enviar a Felipe a Canadá: «Oh, justo después de este maravilloso discurso se anuncia un viaje literario del rey«.

¿Felipe y Letizia compiten por ver quién parece más intelectual?

¿Es este viaje de Felipe a Canadá un acto de ofendidito y ego herido? ¿Quiere demostrar que él también lee y no solo su mujer? La teoría de Pilar Eyre es otra, sin embargo, ya que cree que Felipe querría quedar con alguno de los amigos que hizo durante su estancia allí y lo habrían maquillado con la excusa de un viaje oficial. Esto o que creen que Felipe habla mucho mejor el inglés y por eso lo envían a él, pero ella también lo habla de manera muy fluida: «Nos están traicionando y nos volverán locos, aquí la intelectual de la familia es Letizia«.

Ha hecho gracia que Pilar Eyre se imagine cómo debe haber sido la discusión en el matrimonio, ya que tiene claro que Letizia se habrá llevado las manos a la cabeza cuando haya sabido que será él quien presida este certamen y no ella: «Pero, Felipe si tú no has leído ningún libro en tu vida«, cree que le ha tenido que reprochar. Y él respondiendo, claro: «Él enfadado y diciéndole que quedará como el tonto de la familia si todos los premios literarios los da ella».

Felipe y Letizia compiten por ver quién es más intelectual | Europa Press

¿Su opinión como experta? Que este no es un movimiento casual y que se ha tomado para «restablecer la dignidad de Felipe» como persona que también sabe hablar de literatura: «Así no es Letizia quien se lleva todos los premios y halagos».