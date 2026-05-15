Que Felip de Borbó i Letícia discuteixen és evident, com totes les parelles, però és que en el seu cas encara és més vident quan estan enfadats perquè no ho dissimulen en els actes públics als que assisteixen. Els més observadors han destacat, algunes vegades, quins gestos ocults delataven que no travessaven el seu millor moment. S’ha parlat obertament de crisi matrimonial i ara, la periodista Pilar Eyre, treu a la llum un dels motius pels quals creu que competeixen.
En un vídeo en el seu canal de Youtube, la cronista s’ha fixat en l’actitud de la monarca espanyola a l’acte literari que ha presidit i la decisió que ha pres la família reial quan ha vist la repercussió que ha tingut el seu discurs. La cosa és que Letícia ha pronunciat unes paraules sobre la IA que han agradat molt i ha tornat a demostrar que és millor oradora -i més intel·lectual- que el seu marit. Això no agrada als Borbons, és clar, ja que veuen que el seu rei queda en evidència per la seva dona. I en comptes de felicitar-la per la feina feta, què fan? Enviar-lo a ell, i no a ella, a un superviatge literari al Canadà.
Letícia animava a la lectura en el seu discurs viral en aquests Premis SM de Literatura Infantil i Juvenil. Normalment, sempre l’envien a ella a aquest tipus d’esdeveniments pel seu passat com a periodista i la seva afició a la literatura: “Sempre és ella qui va als actes relacionats amb aquest tema perquè té facilitat i tots sabem que li encanta llegir, en el seu negociat té aquest tema des de fa temps”. I, per això, ha sorprès moltíssim que decideixen enviar Felip al Canadà: “Oh, tot just després d’aquest meravellós discurs s’anuncia un viatge literari del rei“.
Felip i Letícia competeixen per veure qui sembla més intel·lectual?
És aquest viatge de Felip al Canadà un acte d’ofendidito i ego ferit? Vol demostrar que ell també llegeix i no només la seva dona? La teoria de Pilar Eyre és una altra, però, ja que creu que Felip voldria quedar amb algun dels amics que va fer durant la seva estada allà i ho haurien maquillat amb l’excusa d’un viatge oficial. Això o que creuen que Felip parla molt millor l’anglès i per això l’envien a ell, però ella també el parla de manera molt fluida: “Ens estan traint i ens tornaran bojos, aquí la intel·lectual de la família és Letícia“.
Ha fet gràcia que Pilar Eyre s’imagini com deu haver estat la discussió en el matrimoni, ja que té clar que Letícia s’haurà endut les mans al cap quan hagi sabut que serà ell qui presideixi aquest certamen i no ella: “Però, Felip si tu no has llegit cap llibre en la teva vida“, creu que li ha hagut de retreure. I ell responent, és clar: “Ell enfadat i dient-li que quedarà com el ximple de la família si tots els premis literaris els dona ella”.
La seva opinió com a experta? Que aquest no és un moviment casual i que s’ha pres per “restablir la dignitat de Felip” com a persona que també sap parlar de literatura: “Així no és Letícia qui s’emporta tots els premis i floretes”.