Paloma Rocasolano va entrar a formar part de la família reial, molt entre cometes, quan la seva filla va casar-se amb el príncep hereu de la corona. Letícia no va tenir una entrada gaire fàcil, ja que s’ha dit moltes vegades que la seva relació amb Felip no convencia a Joan Carles de Borbó i això no ho va dissimular pas. Ara bé, una informació que publica Lecturas aquesta setmana ens fa pensar que a la seva mare tampoc no se la va tractar bé en els inicis. De fet, s’assegura que va rebre “menyspreu” pels Borbons en un nou intent “d’humiliar” Letícia.
A la família reial li va costar d’entendre que el seu flamant hereu volgués casar-se amb una periodista sense sang reial ni títols, una decisió contra la que haurien intentat batallar. Els monarques van haver d’acabar claudicant davant d’aquella història d’amor, però els fets deixen caure que va tenir clar que aquesta acceptació no s’estendria a la família política.
El protocol no va complir-se el dia de l’enllaç de Felip i Letícia, pel que recuperen ara, ja que el més habitual és que el pare del nuvi entri a l’església acompanyant de la mare de la núvia. Joan Carles va negar-se a anar del seu braç i la dona va haver de fer-ho de la mà de la seva filla Telma. Els periodistes congregats van manifestar la seva sorpresa, ja que no s’esperaven que el rei fos del braç de la seva germana. Com van justificar el lleig des de dins? Que la diferència d’altura entre una i altra va motivar el canvi de parella. Quedava lleig que Joan Carles entrés amb algú baixet? És això el que estaven dient?
Pilar Eyre assegura que aquell gest va ser “molt estrany” i que va “sobtar” a tothom: “Van dir que hi havia massa diferència d’estatura entre ells, però ens va sorprendre molt”. Paloma Rocasola no pot ser més aviat baixeta, però és tan cridanera com per saltar-se el protocol? Els comentaris no van fer-se esperar: “Va dir-se que el rei d’Espanya no podia entrar amb una senyora que no tenia cap títol… Em sembla bastant desagradable i crec que va ser una altra de les causes amb les quals va intentar humiliar-se a Letícia com es feia per llavors”.
Paloma Rocasolano, l’àvia més present en la vida d’Elionor i Sofia
La família reial va deixar clar que volien que la mare de Letícia ocupés un pla molt secundari en la seva vida, però no s’esperaven que la periodista acabés demostrant tenir tant de caràcter. No ha cedit i, a l’hora de la veritat, ha estat Paloma Rocasolano l’àvia que ha estat més present en la vida de les seves filles. Sofia de Grècia ha viscut a dins de la Zarzuela com elles, però Letícia confiava en la seva mare -i no en la sogra- per cuidar les nenes quan ella havia de marxar.
Així ha estat tota la vida, l’àvia protectora que ha ocupat un lloc destacat amb el que Sofia no ha pogut ni tan sols somiar. Podem recordar que Joan Carles de Borbó dedica unes paraules a la seva dona, en aquest sentit, en les seves memòries: “Sofia ha vist les nenes ocasionalment, però li hauria encantat fer-h més sovint sobretot perquè viuen a només 100 metres de distància”.
Des de la Zarzuela han intentat desbancar la mare infermera de Letícia, però aquesta ha estat qui ha acabat guanyant un pols facilitat per l’actual monarca.