Així és el pis de soltera de Letícia, ocupat ara per la seva mare

Letícia vivia en un pis a Moratalaz, una zona relativament humil de Madrid, abans de prometre’s amb Felip de Borbó i entrar a formar part de la família reial. Ara és la mare qui s’ha quedat amb aquesta propietat, curiosament, en comptes de gastar-se els diners i anar a viure a una finca en una zona més luxosa. La revista Lecturas ha descobert la història que amaga aquesta casa, per la que han passat unes quantes persones.
Paloma Rocasolano va instal·lar-se aquí amb les tres filles quan va separar-se del seu marit el 1998, un pis que va comprar per a ells i en el qual més tard acabarien vivint els seus pares. Posteriorment, seria Letícia qui hi residís una temporada com a pis de soltera. I ara, és la mare qui ha tornat després de viure una temporada a Múrcia amb el seu nou xicot.
Era l’estiu passat quan sortia a la llum que la infermera s’havia traslladat a un poble petit de 2.000 habitants situat al costat del Mar Menor. Allà hi resideix una important colònia anglesa, raó per la qual a la seva parella li interessava estar allà per poder fer-hi negoci. Era un trasllat temporal al qual acaben de posar-hi fi, ja que tornen a viure a la capital madrilenya.
L’empresari britànic Marcus Brandler viu amb ella des de fa cinc anys, el que demostra que aquesta relació és bastant consolidada. De fet, els fotògrafs els han captat recentment mentre passejaven, de la mà, pel Parc del Retiro. Als seus 73 anys, sembla que la mare de Letícia està vivint una segona joventut perquè se’ls veu sempre molt tendres i fent-se petons com dos adolescents.
Qui és Marcus Brandler, el padrastre de Letícia?
Però qui és i què se sap del tal Marcus? El padrastre de Letícia va néixer a Àfrica el 1957, quan Nigèria encara era una colònia britànica. Als seus 68 anys, continua treballant com a directiu d’una empresa que es dedica a la importació i exportació de cafè, te, cacau i espècies.
De la seva vida personal, també s’ha filtrat a la premsa que va casar-se amb una dona que residia a Girona. Amb ella va tenir tres fills, així que també va mostrar una família nombrosa com fes en el seu moment la mare de Letícia. Marcus té una germana i tres germans, un dels quals comparteix amb ell la direcció d’aquesta empresa familiar que va fundar el seu pare.