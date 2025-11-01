Què fa Letícia amb el seu temps lliure. Qui va ser una de les cares recurrents del periodisme a RTVE fa anys que ocupa una posició molt diferent. La dona de Felip VI segueix una agenda marcada per actes institucionals, visites a fundacions, viatges i sortides internacionals, normalment acompanyada per part del seu equip o amb un caràcter d’imatge per a la monarquia espanyola. Ara bé, no és el primer cop que surten a la llum les escapades que fa Letícia d’incògnit. Ara, ha estat la revista Vanity Fair qui ha revelat unes informacions sobre una escapada recurrent que fa la royal espanyola a Madrid.
Quin lloc emblemàtic de Madrid visita Letícia en secret?
En una entrevista publicada a Vanity Fair aquesta setmana a Gregorio Marañón Beltrán de Lis, president del Teatro Real de Madrid, s’ha confirmat que Letícia és una gran aficionada de les obres que es fan en aquest teatre i que no és un cas aïllat poder veure-la “d’incògnit” entre el públic. “La reina té els seus gustos culturals molt ben definits, i m’alegra que moltes vegades hagi vingut d’incògnit al Teatre Real buscant tan sols el seu gaudi cultural i artístic”, explica. Una confirmació, per tant, que serveix per conèixer una mica més sobre aquesta activitat cultural que practica la mare d’Elionor i Sofia.
No és l’única ocasió en què s’ha pogut veure Letícia, això sí, sense amagar-se, per aquesta institució. Des que estava promesa amb Felip els han captat gaudint d’espectacles. Això, sí, segons ha sortit a la llum, la royal espanyola també hi va tota sola i “hi va amb freqüència a funcions fora d’agenda oficial, triant dies allunyats d’estrenes i càmeres. A vegades, fins i tot demana el llibret de les òperes abans d’assistir”, expliquen des de la revista Lecturas.
Una escapada d’incògnit per comprar llibres
No seria el primer cop que Letícia fuig de l’agenda oficial per tenir una mica de temps per a ella sola. Com deu ser la periodista en les distàncies curtes? Això potser ho poden saber les persones que van trobar-se-la fa uns mesos en una llibreria d’un cèntric barri de Madrid. A principis del passat mes d’abril sortien a la llum unes imatges en què es veia Letícia en una de les seves sortides secretes, sense maquillar i amb els cabells recollits per intentar passar desapercebuda darrere d’unes ulleres de sol.
Segons la revista HOLA es dirigia a un centre d’estètica del barri madrileny de Tetuan. Poques setmanes després, les càmeres i la revista Vanitatis van fer-se ressò de la seva tarda de compres en una botiga de La Casa del Llibre. “Vestida de manera informal, amb una parca verd militar i una bossa negra. A més a més d’una carpeta blau marí amb la qual intentava cobrir-se la cara per no ser reconeguda”, explicaven. Després d’estar remenant una estona i fullejant llibres, però, deien que no se n’havia emportat cap exemplar a casa. Sigui com sigui, sembla que l’afició cultural de Letícia no s’acaba i les informacions que han sortit a la llum permeten conèixer una mica més de la seva vida fora de l’agenda oficial.