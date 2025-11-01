Qué hace Leticia con su tiempo libre. Quien fue una de las caras recurrentes del periodismo en RTVE hace años que ocupa una posición muy diferente. La esposa de Felipe VI sigue una agenda marcada por actos institucionales, visitas a fundaciones, viajes y salidas internacionales, normalmente acompañada por parte de su equipo o con un carácter de imagen para la monarquía española. Sin embargo, no es la primera vez que salen a la luz las escapadas que hace Leticia de incógnito. Ahora, ha sido la revista Vanity Fair quien ha revelado unas informaciones sobre una escapada recurrente que hace la royal española en Madrid.

¿Qué hace Leticia de incógnito en Madrid? | Europa Press

¿Qué lugar emblemático de Madrid visita Leticia en secreto?

En una entrevista publicada en Vanity Fair esta semana a Gregorio Marañón Beltrán de Lis, presidente del Teatro Real de Madrid, se ha confirmado que Leticia es una gran aficionada de las obras que se realizan en este teatro y que no es un caso aislado poder verla «de incógnito» entre el público. «La reina tiene sus gustos culturales muy bien definidos, y me alegra que muchas veces haya venido de incógnito al Teatro Real buscando tan solo su disfrute cultural y artístico», explica. Una confirmación, por tanto, que sirve para conocer un poco más sobre esta actividad cultural que practica la madre de Leonor y Sofía.

Así son las escapadas secretas e incógnitas de Leticia por Madrid | Europa Press.

No es la única ocasión en que se ha podido ver a Leticia, eso sí, sin esconderse, por esta institución. Desde que estaba prometida con Felipe los han captado disfrutando de espectáculos. Eso sí, según ha salido a la luz, la royal española también va sola y «va con frecuencia a funciones fuera de agenda oficial, eligiendo días alejados de estrenos y cámaras. A veces, incluso pide el libreto de las óperas antes de asistir», explican desde la revista Lecturas.

Una escapada de incógnito para comprar libros

No sería la primera vez que Leticia huye de la agenda oficial para tener un poco de tiempo para ella sola. ¿Cómo debe ser la periodista en las distancias cortas? Eso quizás lo puedan saber las personas que se la encontraron hace unos meses en una librería de un céntrico barrio de Madrid. A principios del pasado mes de abril salieron a la luz unas imágenes en las que se veía a Leticia en una de sus salidas secretas, sin maquillar y con el cabello recogido para intentar pasar desapercibida detrás de unas gafas de sol.

Según la revista HOLA se dirigía a un centro de estética del barrio madrileño de Tetuan. Pocas semanas después, las cámaras y la revista Vanitatis se hicieron eco de su tarde de compras en una tienda de La Casa del Libro. «Vestida de manera informal, con una parka verde militar y un bolso negro. Además de una carpeta azul marino con la que intentaba cubrirse la cara para no ser reconocida», explicaban. Después de estar rebuscando un rato y hojeando libros, sin embargo, decían que no se había llevado ningún ejemplar a casa. Sea como sea, parece que la afición cultural de Leticia no se acaba y las informaciones que han salido a la luz permiten conocer un poco más de su vida fuera de la agenda oficial.