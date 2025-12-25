Dicen que el desayuno es la comida más importante del día. Nos debe proporcionar la energía para afrontar las horas que tenemos por delante, y muchos especialistas remarcan que el equilibrio al prepararlo ayuda a llevar un estilo de vida saludable. Las dietas y las curiosidades sobre lo que come la familia real española siempre generan mucho interés, especialmente una de ellas. Más de una vez se ha hablado de los gustos de Leticia, dietas extremas, preferencias o alimentos prohibidos. Ha sido objeto de críticas por su supuesta vinculación con la dieta Perricone, que consiste en comer un plato único y distribuir las ingestas diarias en tres momentos del día, e incluso se ha cuestionado que mantenga una dieta vegana, algo que negó en una conversación muy curiosa con la periodista Emilia Landaluce. Allí también admitió que sus platos preferidos son unos menudillos y unas tostadas, dos recetas fuertes y de casquería. Ahora bien, ¿cómo empieza la jornada Leticia?

El desayuno de Leticia: alto en proteína y con un sustituto del café

Se habla muchísimo del físico de Leticia y de la figura que mantiene gracias al deporte y a una dieta muy sana y equilibrada basada en alimentos ricos en antioxidantes, proteínas de alta calidad y alejada de productos que no le recomiendan, como la sandía, el plátano o la naranja. Entonces, ¿cómo es el desayuno de Leticia? ¿Es más de leche con cacao o prefiere un café descafeinado? El Economista recoge los detalles de una de las comidas más importantes del día, aplicando las guías de la dieta Perricone. Frente a alternativas que tienen más azúcares o harinas, la madre de Leonor y Sofía opta por un plato que sea más saciante. ¿Y qué incluye? Entre los platos que prepararían para ella hay una tortilla elaborada con tres claras y una yema, acompañada de 150 gramos de salmón fresco a la plancha. El salmón es una gran fuente de omega-3, además de proteínas de alta calidad.

Un toque dulce para complementarlo

Para complementar este plato, Leticia opta por añadir media taza de avena cocida, también conocida como porridge, una receta cargada de fibra y muy saludable en la que incorpora un toque dulce con un poco de melón o frutos rojos, que aportan vitaminas y ayudan a combatir el envejecimiento celular. Ahora bien, hace un tiempo salió a la luz que Leticia no tomaba café y lo sustituía con otra bebida que le ayudaría a combatir el sueño. Según la revista Lecturas, basándose en la citada dieta, se deberían tomar tres tazas de té verde cada día. Las infusiones contienen menos cafeína y ofrecen propiedades antioxidantes, que ayudan a mantener la concentración. Todo esto, una manera de ver qué toma para desayunar Leticia y poder sentirse un poco royal una mañana.