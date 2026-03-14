Leticia no siempre quiso ser periodista, sino que también tuvo en mente otras profesiones que podrían haber impedido su coronación como reina española. Muchas veces se ha dicho desde su entorno que, desde muy pequeña, ya tenía mucha curiosidad y ganas de investigar o de preguntar cosas. El instinto y la pasión por las noticias le vienen de familia, digamos, teniendo en cuenta que la abuela fue una locutora de radio muy conocida en Asturias y que su padre también se ha ganado la vida en el mundo de los medios de comunicación. Ahora bien, ahora se ha sabido que la esposa de Felipe de Borbón tiene una profesión frustrada. ¿A qué se habría dedicado si no hubiera terminado estudiando Periodismo? Ella misma se lo ha confesado a un actor que, sorprendentemente, ha terminado confesándolo a la prensa.

Julián López, el actor de Torrente 5, Ocho apellidos marroquís o La Hora Chanante, ha hablado con las revistas del corazón sobre Leticia. En Diez Minutos, han podido entrevistarlo en la alfombra roja del Festival de Málaga y esto ha permitido que se sepa el contenido de una conversación que mantuvo con Leticia hace apenas un año, cuando coincidieron en la Muestra de Cine Español de Tudela.

Letícia no siempre quiso ser periodista, por lo que se ve | Europa Press

En ese momento, el actor se dio cuenta de que realmente es cierto todo lo que dicen de que la monarca es una gran cinéfila: «Lo es y mucho. Yo ya sabía que lo era, pero es que si hablas con ella lo notas de verdad. No había visto nuestra película, pero tenía mucho interés por verla y nos preguntó por todos nuestros proyectos. La verdad es que me dio muy buen rollo y tiene mucho atractivo personal de cerca».

Y, después de adularla de esta manera, el intérprete ha revelado que en aquella conversación descubrió un secreto de Leticia: «Me dijo que le habría encantado dedicarse al cine si no hubiera sido periodista. Sí, fue precioso. No lo recordaba, pero me dijo que le habría encantado completamente hacerlo». «Perdimos una gran cineasta, pero ganamos una reina«, ha proseguido en estas declaraciones tan sorprendentes.

Felipe y Leticia, juntos en el cine en sus citas secretas

La prensa rosa está llena de fotografías de Felipe y Leticia acudiendo al cine, de hecho, una de las pocas pasiones que se sabe que comparten. Es bastante habitual que se oculten entre la multitud para acudir a alguna sala de cine de Madrid, siempre en las sesiones nocturnas y en versión original. ¿La última de estas salidas? Hace pocos días, cuando la revista ¡Hola! publicó que varios testigos los habían visto en el cine Ideal de la capital española: «Los monarcas españoles han acudido a la sesión de la tarde, entre las siete y las ocho de la tarde». No se ha sabido qué película han ido a ver, pero la cartelera del momento tiene grandes títulos como Cumbres borrascosas, Hamnet o La Novia.