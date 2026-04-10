Letícia ha sorprendido mucho en su visita oficial a Lérida, la que ha supuesto un retorno a Cataluña que no ha dejado indiferente a nadie. La Asociación de Mujeres Empresarias de Lérida la ha invitado a un acto en la Catedral de la Seu Vella para que presidiera una entrega de premios, el cual se ha terminado viralizando por un detalle que la tiene a ella como protagonista. La esposa de Felipe de Borbón sabe que no es muy bien recibida en Cataluña, así que ha intentado poner de su parte para empezar con buen pie. ¿Qué ha hecho? Aprenderse unas frases en catalán para quedar bien. ¿Ha convencido a los detractores? Es claro que no, pero los más monárquicos la han llenado de elogios por el gesto de concordia.

Tampoco es que haya hecho todo un discurso en nuestra lengua, pero sí que ha agradecido su invitación en catalán tal como se muestra en el video que ha compartido la casa real española. Desde 2008 que no utilizaba el catalán en público, así que oírla en esta lengua ha generado curiosidad. Y lo ha hablado bastante bien con cierta fluidez, eso hay que decirlo. Podéis oírla a partir del segundo 53 del video: «Muchas gracias por haberme invitado, por conocer la gran labor que hacéis en Ap! Lleida y muchas gracias también por organizar esta reunión previa al entrega de premios. Los temas que habéis elegido son muy interesantes, así que cuando quieras Laia«.

La reunión de Letícia en Lérida ha sorprendido mucho | Europa Press

Los comentarios contra Letícia, críticos a pesar de su buen uso del catalán

La familia real ha presumido de reina políglota en las redes sociales, como era de esperar, pero no todos los comentarios que han recibido son precisamente positivos. Aunque haya mucha gente que haya querido aplaudirla, también encontramos unos cuantos catalanes furiosos contra ella. ¿Por ejemplo? Algunos que dejan claro que no les importa en absoluto: «Como si habla chino«, «Nos da igual» o «Hablar catalán en Cataluña tampoco debería ser noticia«.

Otros son más críticos contra la asturiana: «Sin comentarios, no se puede ser más ridícula«, «Muy buen teatro«, «Qué vergüenza» o «Por favor…» son algunos ejemplos. Hay quien deja caer que podría tener un amigo especial catalán y que, por eso, lo habla bastante bien. ¿O lo aprendió cuando veraneaba de joven en Playa de Aro? Sea como sea, también hay quien sueña con el presunto amor de Letícia por Cataluña: «Dentro de poco pedirá un referéndum y el retorno de la República«, dicen con ironía.

Letícia ha hecho el gesto de intentar acercarse a los catalanes, pero sigue recibiendo el único cariño de los monárquicos. Quien también habla nuestra lengua es Leonor, desaparecida en combate desde hace meses. La tienen terminando su carrera militar y, el próximo septiembre, comenzará una carrera universitaria que aún no se ha confirmado. Seguramente cursará Derecho como su padre en una universidad madrileña, pero de momento es un misterio qué centro elegirán para ella. Verla en la Universidad Pompeu Fabra o en la Universidad de Barcelona sí que sería un buen gesto hacia los catalanes, pero, evidentemente, eso no pasará.