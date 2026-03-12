Elionor de Borbón ha comenzado la cuenta atrás para finalizar su formación militar de tres años e iniciar los estudios universitarios el próximo otoño. Aún no se ha hecho oficial qué universidad elegirán para la hija mayor de Felipe y Letizia o qué carrera cursará. De momento, ha seguido los mismos pasos que su padre y, por lo tanto, podría acabar yendo a clase a la Universidad Autónoma de Madrid antes de irse a hacer el máster en Estados Unidos como hizo él. La revista Semana ha hablado con la periodista Nieves Herrero, quien tiene información sobre los próximos años de la princesa española.

La flamante heredera, que tanto gusta a los monárquicos, se encuentra en la Academia del Ejército del Aire de Murcia. Ha pasado los últimos tres años entre militares y, sorprendentemente, esto es visto positivamente por mucha gente: «Elionor me parece una mujer muy actual, una que tiene el mérito de haber pasado por los tres ejércitos mientras es igual vista que sus compañeros. La hemos visto pasar por tierra, por la armada y ahora en el aire con todas las consecuencias y haciendo todos los ejercicios y las guardias como una más. A mí me ha ganado con esto», dice la escritora. ¿Realmente habrá sido así? Desde la Casa Real afirman que sí, pero cuesta creerlo o imaginarla en algunas situaciones en concreto.

Elionor querría estudiar alguna carrera de ciencias

Los expertos consideran que Elionor se ha acercado «mucho» a la gente joven y aplauden que sea políglota. En esta entrevista, la periodista asegura que se esfuerza «muchísimo» por hablar las lenguas cooficiales de España y en prepararse «para ser la reina en un futuro». Y de hacerle la pelota, a soltar una información curiosa sobre ella: «Sabemos que el Derecho es una formación extraordinaria para los reyes, pero yo sé que a ella le gusta mucho la ciencia y las nuevas tecnologías«. De hecho, si fuera por ella tendría claro que estudiaría algo relacionado con la Ciencia… pero, lo más probable, es que hagan que estudie Derecho o Relaciones Internacionales. No sería compatible trabajar en un laboratorio con ser reina, deben pensar. Así que tendrá que quedarse con las ganas.

Elionor no hará la carrera universitaria que quería hacer | Europa Press

Elionor ha estudiado el Bachillerato Internacional en un internado carísimo de Gales, de la misma manera que también lo ha hecho su hermana. Ha habido muchas críticas a esta elección y, por eso, muchos creen que intentarán calmar los ánimos enviándola a una universidad pública de Madrid para hacer ver que, efectivamente, es una más. No tardarán mucho en comunicar, oficialmente, qué han pensado para ella. Haría gracia que le dejaran estudiar Biología o Química, pero no lo harán porque eso no le ayudaría en su formación como futura monarca.