Elionor de Borbó ha començat el compte enrere per acabar la seva formació militar de tres anys i iniciar els estudis universitaris la pròxima tardor. Encara no s’ha fet oficial quina universitat triaran per a la filla gran de Felip i Letícia o quina carrera cursarà. De moment, ha seguit els mateixos passos que el pare i, per tant, podria ser que acabés anant a classe a la Universitat Autònoma de Madrid abans de marxar a fer el màster als Estats Units com va fer ell. La revista Semana ha parlat amb la periodista Nieves Herrero, que té informació sobre els pròxims anys de la princesa espanyola.
La flamant hereva, que tant agrada als monàrquics, es troba a l’Acadèmia de l’Exèrcit de l’Aire de Múrcia. Ha passat els últims tres anys entre militars i, sorprenentment, això és vist positivament per molta gent: “Elionor em sembla una dona molt actual, una que té el mèrit d’haver passat pels tres exèrcits mentre és igual vist que els companys. L’hem vist passa per terra, per l’armada i ar a l’aire amb totes les conseqüències i fent tots els exercicis i les guàrdies com una més. A mi m’ha guanyat amb això”, diu l’escriptora. Realment haurà estat així? Des de la Casa Reial afirmen que sí, però costa de creure o d’imaginar-la en algunes situacions en concret.
Elionor voldria estudiar alguna carrera de ciències
Els experts consideren que Elionor s’ha apropat “molt” a la gent jove i aplaudeixen que sigui políglota. En aquesta entrevista, la periodista assegura que s’esforça “moltíssim” a parlar les llengües cooficials d’Espanya i en preparar-se “per ser la reina en un futur”. I de fer-li la pilota, a deixar anar una informació curiosa sobre ella: “Sabem que el Dret és una formació extraordinària per als reis, però jo sé que a ella li agrada molt la ciència i les noves tecnologies“. De fet, si fos per ella tindria clar que estudiaria alguna cosa relacionada amb la Ciència… però, el més probable, és que facin que estudiï Dret o Relacions Internacionals. No seria compatible treballar en un laboratori amb ser reina, deuen pensar. Així que s’haurà de quedar amb les ganes.
Elionor ha estudiat el Batxillerat Internacional a un internat caríssim de Gal·les, de la mateixa manera que també ha fet la germana. Hi ha hagut moltes crítiques a aquesta tria i, per això, molts creuen que intentaran calmar els ànims enviant-la a una universitat pública de Madrid per fer veure que, efectivament, és una més. No trigaran massa a comunicar, oficialment, què han pensat per a ella. Faria gràcia que li deixessin estudiar Biologia o Química, però no ho faran perquè això no l’ajudaria en la seva formació com a futura monarca.