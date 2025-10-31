El dia 31 d’octubre és una data assenyalada al calendari. Se celebra la castanyada, una tradició catalana en què els panellets són els grans protagonistes, però també s’ha instal·lat la tradició internacional del Halloween on moltes persones, infants i adults, es disfressen de personatges que fan por. Sigui com sigui, per a la família Borbó és un dia especial per un altre motiu. Elionor fa 20 anys. Fa dues dècades que va néixer l’hereva al tron, amb un destí marcat per naixement: ser el relleu del seu pare Felip VI quan arribi el moment. És per això que la jove fa anys que estudia a les millors institucions de luxe d’Europa i està a punt d’acabar la seva formació militar. En aquesta data destacada, la periodista Pilar Eyre, especialitzada en temes de Cases Reials, ha analitzat tot allò que es coneix d’Elionor, a qui considera “la princesa més misteriosa d’Europa” a la revista Lecturas.
Què se sap realment de la vida d’Elionor?
Elionor fa 20 anys aquest 31 d’octubre, però realment què se sap de la seva vida més enllà dels actes institucionals i els discursos que ha de memoritzar per complir amb les seves funcions de princesa en els actes públics i les entregues de premi? Pilar Eyre treu a la llum alguns detalls curiosos i destacats, com el dia del seu naixement. “A les sis del matí van deixar entrar els periodistes. Qui en aquell moment era el príncep d’Astúries, en cap moment, tot i l’emoció, no va deixar de referir-se a la seva dona com a ‘la princesa'”, recull la periodista a la citada revista. Entre els comentaris de la família, sobta la reacció de Sofia de Grècia, que va referir-se a la seva neta com a una nena “grossa, rodona i que plorava molt“. Un comentari, per cert, que podria “no haver fet molta gràcia” a Letícia.
La “princesa misteriosa” d’Europa
Més enllà dels comentaris després del naixement de la criatura, un esdeveniment històric per a la família Borbó perquè significava el relleu per a Felip, la realitat és que la seva vida és més aviat desconeguda. Què fa en el seu temps lliure? Quines aficions té més enllà de les imposades per la seva agenda? És fan d’algun grup de música? “És la princesa més misteriosa d’Europa. El que sabem d’ella entrat justet a mig foli. Ha anat a l’escola Santa María de los Rosales, ha estudiat a Gal·les i parla diversos idiomes”, exposa la periodista catalana. Més enllà d’això, les informacions són escasses o més aviat nul·les. Tot forma part d’hipòtesis o suposicions que tampoc es corroboren ni es confirmen a la Zarzuela, i al final, és molt difícil fer-se a una idea de com és Elionor en les distàncies curtes.
Les diferències amb el seu pare Felip VI
Pilar Eyre posa un exemple molt clar, recordant com la infantesa del seu pare, Felip VI, havia estat “com un llibre obert”. “Sabíem que amb cinc anys tocava la flauta, quan li preguntaven quina assignatura li agradava més responia ‘la migdiada’, li encantava actuar i va participar en diverses comèdies teatrals, i com va fer-se un tall a la barbeta per culpa del seu monopatí”. Per això, resulta curiós l’hermetisme que hi ha al voltant d’Elionor, també respecte a altres hereves als trons europeus, com és el cas d‘Isabel de Bèlgica a qui s’ha vist en diverses fotografies amb els estudiants de la seva residència. També és el cas d’Ingrid de Noruega, que ha parlat de les seves aficions públicament o Amalia d’Holanda, que ha explicat obertament “que va al psicòleg, que és feminista i partidària de la llibertat d’expressió”.
La gran pregunta és per què d’Elionor no se’n sap res més del que va sota guió? Quin és el seu plat preferit, l’últim llibre que ha llegit o el pòster d’una boyband que ha posat a la seva habitació quan era petita? Sigui com sigui, aquest 31 d’octubre farà un any més, a l’espera de saber, potser, com serà el pastís on bufarà les espelmes.