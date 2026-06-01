Álvaro Morata i Alice Campello acaben de confirmar que s’han reconciliat i ja van unes quantes vegades després del divorci… Que se sàpiga, aquesta serà la tercera oportunitat que es donarà la parella des que anunciessin que se separaven l’estiu del 2024. El futbolista i la influencer van decidir tornar-ho a intentar sis mesos després de la primera ruptura, però només van durar junts sis mesos més. Ara, han esperat un any sencer i tornen a demostrar que no s’acostumen a estar l’un sense l’altre.
S’havia filtrat a la premsa que havien decidit començar els tràmits de divorci a principis d’any, però alguna cosa ha passat i la situació ha fet un gir de 180 graus. Les alarmes d’un possible retorn sonaven el cap de setmana, quan han vist la parella fent-se abraçades i petons a un dels concerts que ha ofert Bad Bunny a Madrid. El periodista Javi Hoyos ha pogut parlar amb Morata, que li ha confirmat que tornen a sortir: “Diu que és la dona de la seva vida, que tenen una família preciosa i que no pot viure sense ella“.
També Alice Campello ha confirmat la informació que ha donat el tertulià en un comentari que li ha escrit al post d’Instagram: “Gràcies per tots els missatges de suport i estima de les persones que se n’alegren“. No va haver-hi un motiu flagrant o una gran discussió que motivés la separació, continuen estimant-se i estan intentant que la seva relació funcioni.
En els últims dies, són diverses les vegades que els haurien caçat a l’Álvaro Morata i l’Alice Campello en cites romàntiques i també a la festa d’aniversari dels seus fills bessons. Còmplices i com si res hagués passat, estarien posant de la seva part per deixar els problemes enrere i mantenir la flama encesa després de tantes ruptures en poc temps. Aquesta és una relació digna de muntanya russa, això queda clar, un amor que va durar vuit anys ininterromputs en els quals van tenir quatre fills.
“L’amor ho supera tot i han decidit donar-se una nova oportunitat“, confirmen. Col·loquialment, sempre es diu allò que la tercera és la bona. Si és el seu cas o no, encara haurem d’esperar una mica per saber-ho. Les revistes del cor van plenes de titulars sobre aquesta reconciliació bomba, per això, una de les notícies fresques d’aquest inici del mes de juny i la temporada estiuenca amb les vacances dels famosos.