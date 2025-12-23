Álvaro Morata i Alice Campello viuen una nova crisi, si fem cas a les informacions i els detalls que han sortit a la llum les darreres setmanes. El matrimoni havia estat un els més apreciats i estimats de l’star-system espanyol abans de conèixer la seva inesperada ruptura en un comunicat que va deixar tothom en xoc. Qui podria pensar que aquesta parella que havia construït una família amb els seus quatre fills, posaria punt final a la seva història d’amor de manera tan sobtada? En tot cas, la crisi no va resultar ser definitiva perquè pocs mesos després confirmarien la seva reconciliació a través d’una publicació molt tendra a través de les xarxes socials.
Semblava que els problemes entre ells s’havien resolt, tenint en compte que l’empresària italiana ha compartit durant aquest 2025 algunes entrevistes en què explicava què els havia passat i donava a entendre que els problemes ja estaven superats. “No crec que les coses que publicàvem eren mentida, però estàvem medicats tots dos i, quan prens pastilles, hi ha vegades que no gestiones bé les coses… Ens fa fer efecte aquesta medicació i no estàvem bé personalment amb nosaltres mateixos”. Ara, després de molts rumors i moviments a les xarxes, la revista Semana s’ha fet amb les imatges que evidenciarien la nova situació de la parella.
Quina informació han tret a la llum sobre la crisi d’Alice Campello i Álvaro Morata?
Feia pocs dies, els usuaris s’havien adonat d’un petit canvi en els seus perfils d’Instagram. Morata havia canviat la descripció en què posava “marit d’Alice” i en el cas de la italiana, havia modificat els cognoms que apareixen en el seu perfil. Un moviment que va fer saltar les alarmes encara més i que el periodista Javi Hoyos va aprofundir més en un vídeo. “Em consta que s’estimen molt, igual l’últim cop que van trencar i us explicava que s’estimaven molt i que no hi havia terceres persones, aquí està passant el mateix. Dins aquesta situació de reconciliació ara mateix estan passant una crisi que no sabem si tiraran endavant o no“, va exposar. La revista Semana, però, afirma que la parella ara porta “vides separades”.
Les “vides separades” de Morata i Alice
El número de la revista que ha sortit a la venda aquesta setmana porta les imatges captades pels paparazzis i la confirmació que indicaria la nova vida d’aquesta parella que acumula crisis recurrents. Si fem cas a les informacions que han compartit, sembla que aquesta segona oportunitat no ha estat prou per salvar el matrimoni de la parella. Les imatges que comparteixen mostren que la parella entra i surt de casa per separat. Tot i tenir la seva residència familiar a Milà actualment, les informacions indiquen que la relació entre ells ha canviat completament. “Porten vides separades, compleixen amb les seves respectives feines, surten de compres i recullen els nens a l’escola, però cadascú va per la seva banda”, exposen.
Encara que no hi ha confirmació oficial de la parella pel que fa a aquests rumors de crisi ni una possible ruptura, els testimonis propers al matrimoni que recull el citat mitjà insisteixen que seria “la crisi definitiva del matrimoni”. “S’estimen molt, però hi ha coses de l’un i de l’altre que no comparteixen. Coses que no entenen”, exposen. Un altre detall que tampoc ha passat desapercebut és que Alice ja no portaria l’anell de casa al dit.
En el documental que ha protagonitzat el futbolista, Morata parlava de la seva dona com a refugi, tot i que la relació va patir una forta crisi fa uns mesos. “Com estaràs bé al costat d’algú si no pots donar el millor de tu? Només pots donar coses negatives, és normal que qualsevol persona xoqui, no és sa. No sento que hi ha hagut una crisi de falta d’amor, sinó simplement dues persones que no estaven bé”, va explicar la italiana. A més a més, si ens fixem en les últimes publicacions de les xarxes socials, no hi ha imatges compartides del matrimoni, que sempre comparteix instantànies d’allò més romàntiques. Si el matrimoni ha decidit separar camins de manera definitiva un cop més, això encara és un misteri, però les pistes que han tret a la llum han fet saltar totes les alarmes uns dies abans de les festes de Nadal. Un moment clau per saber què ha passat amb aquesta parella i veure si silencien els rumors amb una publicació familiar.