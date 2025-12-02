Alice Campello i Álvaro Morata tornen a ser notícia. El matrimoni format pel futbolista i l’empresària italiana ha estat durant molts anys una de les relacions més estables i idíl·liques -aparentment- de l’star-system espanyol, per tant, el comunicat que anunciava la seva inesperada ruptura va deixar tothom en xoc. Ningú s’esperava que la parella, que ha format una família amb els seus quatre fills, podria trencar de manera tan inesperada. Poc després confirmarien la seva reconciliació a través d’una publicació molt tendra a través de les xarxes socials i des de llavors se n’ha parlat molt dels motius de la separació. Què els havia passat? Hi havia terceres persones? Viu sempre amunt i avall per la feina del futbolista podia haver desgastat el matrimoni?
Fa poques setmanes Alice Campello va sincerar-se en el pòdcast de Laura Escanes, revelant el motiu real de la separació i tot just ara, un canvi en les seves xarxes socials ha fet saltar totes les alarmes de nou. Hi ha una nova crisi a Can Morata?
Quins detalls han tret a la llum?
Era el passat mes de gener quan Morata i Campello decidien donar-se aquesta segona oportunitat després de quatre mesos separats. Una família construïda després de molts anys d’amor mereixia lluitar una mica més. Com dèiem, en aquesta conversa amb Escanes, l’empresària italiana s’ha sincerat sobre el motiu real de la ruptura, després de negar cap infidelitat entre ells. Segons explica, el seu amor “era el més gran que existia” i tot just coincidia que tenien problemes personals i que estaven medicant-se, un fet que els va portar a actuar amb impulsivitat. “No crec que les coses que publicàvem eren mentida, però estàvem medicats tots dos i, quan prens pastilles, hi ha vegades que no gestiones bé les coses… Ens fa fer efecte aquesta medicació i no estàvem bé personalment amb nosaltres mateixos” Ara bé, que ha passat per fer saltar les alarmes de nou?
Alice i Álvaro són una parella molt activa a través de les xarxes socials i mai falten els missatges de suport i les dedicatòries romàntiques entre tots dos, per tant, que ha pogut passar perquè els rumors de crisi de la parella tornin a sortir? Resulta que tots dos haurien canviat la descripció de la biografia dels seus respectius perfils a Instagram, un detall petit, però que podria tenir un significat més gran, segons ha publicat Divinity. Abans, Morata tenia escrit “marit d’Alice”, un detall que ja no apareix al perfil. En el cas d’Alice, indiquen que hauria modificat els seus cognoms també a la mateixa xarxa social, un element que coincideix amb el que haurien fet en la seva primera crisi pública.
A més a més, en el seu moment i després d’aquests petits canvis, la parella decidiria deixar-se de seguir respectivament abans de publicar el comunicat sobre la ruptura. Serà un moviment per generar soroll mediàtic? Es tracta d’una segona crisi que podria acabar com la primera?
Més detalls de la crisi: que ha sortit a la llum?
Després de sortir a la llum aquestes informacions, el periodista Javi Hoyos ha indagat una mica més en tot plegat per saber què està passant en aquest matrimoni tan mediàtic. Segons indica, la crisi de la parella és una realitat i ho pot confirmar.
“Crec que és una parella que està intentant lluitar per la seva relació i això és només un alt i baix”, ha expressat el comunicador. Després d’investigar, Hoyos ha rebut informació que confirmaria la crisi que travessa el matrimoni. “Em consta que s’estimen molt, igual l’últim cop que van trencar i us explicava que s’estimaven molt i que no hi havia terceres persones, aquí està passant el mateix. Dins aquesta situació de reconciliació ara mateix estan passant una crisi que no sabem si tiraran endavant o no”. A més a més, destaca que són dues persones “impulsives” a les xarxes socials i que això els ha portat a fer aquests canvis, però no vol dir que la relació “estigui trencada”. “Volen intentar que el soroll sigui el menys possible”. Sigui com sigui, caldrà estar atents davant qualsevol moviment.