Allau de diligències. Així es pot definir la interlocutòria del titular de Tribunal Central d’Instància número 5 de l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que instrueix el cas Leire. En una resolució de 7 pàgines i a la que ha tingut accés El Món, l’instructor avalua les diligències demanades per la fiscalia anticorrupció i per la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, policia judicial del cas. En conclusió, les accepta gairebé totes, i cita 22 testimonis, així com reclama el registre de visites de la seu de la Fiscalia General de l’Estat per constatar si hi ha hagut reunions de representants del ministeri públic amb imputats o testimonis de la causa.
La resolució, en canvi, guarda silenci sobre l’ampliació de dades que van demanar tant la fiscalia com l’UCO de les empreses que van posar publicitat a Crónica Libre, un dels diaris on la trama difonia el resultat de les seves perquisicions, per la campanya del PSC. Tot i això, el jutge ja va acordar en la resolució d’entrada i escorcoll, els números al Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes. Així mateix, cita com a imputada Leticia de la Hoz, lletrada de Koldo Garcia i l’exministre Cristina Narbona, com a testimoni.
També inclou en les peticions de documental si hi ha algun expedient obert per part del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) sobre Nervis Villalobos, exviceministre d’Energia de Veneçuela que va denunciar irregularitats del fiscal anticorrupció José Grinda. De fet, aquest fiscal també és objecte d’altres diligències com el cas d’una denúncia d’una treballadora de la neteja pública de Jaén que va tenir un procés penal contra Grinda.
22 testimonis
Segons l’ordre judicial, Leticia de la Hoz ha de comparèixer el 14 de juliol, mentre que Narbona ha de comparèixer el 9 de juliol. El jutge Pedraz ha acordat també citar un total de 22 testimonis entre el 26 de juny i el 13 de juliol, incloent-hi el cap d’Estat Major i tres oficials de la Guàrdia Civil, els advocats José Aníbal Álvarez -que auspiciaven les reunions entre Díez i l’exsecretari d’Estat de Seguretat, Francisco Martínez, i Antonio García Cabrera, advocat de José Manuel Villarejo i els empresaris Carmen Pano, Claudio Rivas i Joaquín Parra, i Rubén Villalba, també oficial de la Guàrdia Civil.