El titular del Tribunal Central d’Instància número 5 de l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha aixecat el secret de la darrera peça separada que quedava reservada de la investigació sobre la clavaguera del PSOE. El magistrat considera que s’han acabat les diligències pendents que justificaven el manteniment del secret d’aquesta peça quan es va aixecar el secret de gairebé tota la causa el passat 1 de juny. La peça alliberada només hi tenia accés el ministeri fiscal.
D’aquesta manera, totes les actuacions queden a disposició de totes les parts. Precisament, la interlocutòria de dues pàgines i a la que ha tingut accés El Món, coincideix amb un nou informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO) on relaciona encara més l’estructora orgànica de la formació amb la trama que buscava “desestabilitzar els processos judicials contra el PSOE”.
El cas es dirigeix contra Laire Díez i contra l’exsecretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán, que insisteix en la seva innocència, per presumptes delictes d’organització criminal, suborn, revelació de secrets i inducció al fals testimoni. De fet, algunes fonts del cas asseguren que Pedraz, ara un cop ha acabat les diligències pendents, podria arribar a imputar el PSOE com a formació arran de la relació que l’UCO intenta acreditar des de l’inici de les perquisicions.
Una investigació que ve d’una altra
Pedraz va assumir la investigació el desembre de 2025 després de la detenció de Díez, de l’expresident de la SEPI Vicente Fernández, i de l’empresari i director de Servinabar Antxon Alonso, vinculat a Cerdán. La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil sospita que Díez, Fernández i Alonso van rebre 700.000 euros en comissions “per implicar empreses públiques i entitats dependents de la SEPI en les seves operacions” en un total de cinc transaccions sota sospita.