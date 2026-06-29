La dinàmica judicial prem l’accelerador contra el PSOE, el govern espanyol, Pedro Sánchez i el seu entorn. I ara, al voltant del cas Hirurok, l’altre afer en què investiga possibles delictes de corrupció al voltant de la Societat Espanyola de Participacions Industrials (SEPI), on hi ha com a principal imputada la lampista del PSOE, Leire Díez. El titular del Tribunal Central d’Instrucció número 5 de l’Audiència Nacional, el magistrat Santiago Pedraz, ha dictat una providència amb què cita com a investigada la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, i 24 persones més en aquesta peça de presumptes irregularitats en l’adjudicació de contractes públics a canvi de cobrament de comissions irregulars.
El magistrat, en una resolució de tres pàgines a la qual ha tingut accés El Món, conclou que ha trobat “indicis de criminalitat” en la documentació aportada per la policia arran de diferents escorcolls i que ja forma part del sumari del cas. Pedraz avisa que citarà aviat com a imputats directius d’empreses i dirigents de la SEPI, com ara l’expresident de l’empresa pública Enusa, José Vicente Berlanga; el CEO de Tubos Reunits, Carlos López de las Heras, i el fundador de Forestalia, Fernando Samper. En total, hi ha un llistat de 25 persones imputades a petició de la Fiscalia Anticorrupció que dirigeix Alejandro Luzón.
El grup Hirurok
El ministeri públic assenyalava en el seu escrit que l’expresident de la SEPI, Vicente Fernández, imputat a la causa anteriorment, va compartir al grup Hirurok un arxiu en què “consta la cronologia de la sol·licitud i els tràmits seguits” sobre el rescat de l’empresa basca Tubos Reunidos. Una operació que, a priori, comptava amb els informes favorables del Ministeri d’Indústria. Un rescat de 112,8 milions d’euros a través del Fons de Suport a la Solvència d’Empreses Estratègiques. De fet, com el rescat de l’aerolínia Plus Ultra, de 53 milions d’euros, que ha servit per imputar l’expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero.
El rescat de Tubos Reunidos hauria estat esperonat i agilitzat per Gualda. I, segons la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil (UCO), el PNB hauria tingut cert protagonisme en l’operació de salvament de l’empresa. Tot arran d’una reunió entre Vicente Fernández i Andoni Ortúzar, president del partit basc per abordar el rescat de la siderúrgica. La investigació ha agafat velocitat de creuer arran que el desembre passat es va ordenar la detenció de Leire Díez, Fernández i l’empresari i excol·laborador de Santos Cerdán Antxon Alonso, propietari de Servinabar.
L’UCO sospita que Díez, Fernández i Alonso haurien cobrat 700.000 euros en comissions, en una operativa que hauria “implicat empreses públiques i entitats que depenen de la SEPI”, en un total de cinc operacions que es troben sota sospita. Una d’aquestes operacions seria el rescat de Tubos Reunidos. Pedraz argumenta, amb el suport de la fiscalia, que Cerdán i Díez haurien aprofitat “les seves capacitats per orientar procediments administratius i, de retruc, obtenir-ne rèdit econòmic”. Pedraz creu que Cerdán també hauria estat del grup denominat Hirurok amb Díez, Fernández i Alonso, “actuant amb la resta d’integrants i participant dels seus beneficis” però “des d’una jerarquia superior”.