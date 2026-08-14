A Jordi González l’han entrevistat moltes vegades, però en la seva última intervenció se l’ha vist summament incòmode i això ha sorprès els teleespectadors. El presentador català ha hagut de fer front a les acusacions ferotges que ha rebut d’altres companys de televisió. Després de molts anys a primera línia, ha coincidit amb un munt de tertulians i famosos. Que alguns d’ells l’hagin criticat obertament per “tractar-los malament” no li ha fet cap mena de gràcia, tal com ha quedat clar. Ara, ha respost a la cadena SER en unes declaracions que no passaran desapercebudes.
Han passat uns quants anys des que Nagore Robles, l’exconcursant de Gran Hermano, insinués que Jordi tractava “supermalament” a la gent, que sempre se’n “mofava” i que els “ridiculitzava“. No li agradava que els fes passar fred a tothom: “Sempre deia que el plató havia d’estar a menys de vuit graus, recordo que teníem els mocs penjant i que els càmeres havien de treballar amb abric. Nosaltres preníem Paracetamol per poder aguantar“. Això del fred ho han corroborat d’altres, com Belén Esteban: “Ell no podia suar, així que la resta ens posàvem malalts”.
Jordi González va quedar com el dolent de la pel·lícula i ara ha dit la seva. I quina és la millor manera de defensar-se? Amb un bon atac: “Una mala peça parlant malament d’una persona que mai no l’ha tractat malament… algú molt chungo mentint“, ha deixat anar. I també li fa ràbia que donin per fet que es refereix a ell: “No em menciona en cap moment. Si ets noble, digues noms. I si no els dius, potser és perquè tems tenir una represàlia judicial? Això que diuen de la temperatura a menys de vuit graus és una estupidesa”, ha esclatat.
Sí que és cert que demana que a plató passi fred, però creu que s’ha exagerat i tret de context: “És mentida que la gent hagi de medicar-se amb Paracetamol per treballar amb mi“. La part que més mal li ha fet, però? Quan l’acusen de tractar malament la gent amb qui col·labora: “Una gran mentida“. A més a més, diu que Nagore mai no se li havia queixat de res en persona: “I això que crec que és de les persones que fa el que sigui per estar a plató, ja que vol revalidar el seu lloc cada setmana”.
Jordi González respon les crítiques de Boris Izaguirre
I d’aquí, a respondre als atacs que va rebre en una entrevista posterior de Boris Izaguirre on l’acusava d’haver mogut fils per prendre-li el programa que presentava a TVE fins llavors. Pel seu to, semblava que el veneçolà s’havia quedat molest per la decisió de la cadena i pel fet que el seu company no l’hagués aviat prèviament.
En el seu moment, Boris va quedar-se en xoc: “De sobte, van fer-me fora a mi per col·locar-hi una persona que era amiga meva. Si fos jo, ho pensaria dues vegades”. I, ara, Jordi ha dit la seva: “Ens coneixem, ens tractem bé i hem coincidit moltíssim. No comprenc que li molesti, crec que no em corresponia a mi donar-li la notícia sinó a la productora”. Un seguit de fronts oberts als que ha respost sense problema i amb la contundència que el caracteritza.