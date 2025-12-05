Ara que s’apropen les dates de Nadal, les corredisses pels centres comercials buscant regals són habituals. Això ho sap bé el Jordi González, que ha confessat en una tertúlia a El matí de Catalunya Ràdio que li encanta tot el procés de pensar idees per regalar als seus éssers estimats. El presentador de Col·lapse encara guarda amb molta estima el millor present que ha rebut mai, el que li va fer la seva mare quan tenia 13 anys.
Des que era petit, ell era tartamut i això li generava un gran complex. La idea que va tenir la mare per ajudar-lo a superar-ho? Comprar-li un casset gravador: “Era un d’aquells de Play/Rec que anaven amb cinta de casset. Em feia vergonya llegir amb veu alta a classe i em feia vergonya parlar, així que em va regalar aquest magnetòfon. Em va dir que, quan estigués a l’habitació i no em sentís ningú, que anés llegint mentre em gravava i que m’escoltés“.
El va enganyar perquè, evidentment, quan ho feia el sentia tota la casa. Ara bé, ell anava fent i els resultats van ser visibles aviat: “Al cap de dos o tres mesos, vaig començar a fer programes de ràdio des de l’habitació i ho vaig superar. Vaig superar la tartamudesa i aquell aparell per a mi és el més important de la vida perquè m’ha marcat”. Conversar-lo després de 14 trasllats que ha dit que ha fet té mèrit, però diu que sempre el recordarà com un símbol del problema que va ser capaç de superar amb esforç. Un dels records que té? Quan va locutar la mort de Franco des del seu telenotícies particular.
Jordi González parla de la seva àvia més garrepa
El Jordi González és d’aquests que creu que els regals han de ser útils. L’ha marcat molt l’exemple d’una de les seves àvies, la típica dona de la postguerra molt garrepa: “Recordo que, sempre que algú li regalava alguna cosa bonica, ella la guardava al calaix de la tauleta de nit. Mai no ho feia servir i, quan li preguntaves per què, et deia que no volia fer-la servir perquè no s’espatllés“.
El presentador confia que aquesta tendència s’hagi superat i deixa clar que ell sí que estrena tot el que li regalen: “A mi m’agrada molt que em regalin coses i si són cares, doncs millor, perquè sempre pots canviar-les si no t’agraden“. Ara bé, també reconeix que prefereix regalar que rebre presents: “Em fa molta il·lusió el procés de pensar i escollir què regalar”. “M’agrada el ritual d’anar a comprar el regal, que l’emboliquin bonic i tot això”, ha afegit en aquest sentit.
No sempre encerta amb els regals que fa, però: “Normalment, només la gent que et coneix molt bé et regala alguna cosa que sigui útil de veritat. Però també és veritat que aquella gent també sap que tens de tot…“. Hi ha moltes coses que aconsellaria no regalar mai a algú a qui no coneixes bé, per exemple una corbata o una colònia “perquè és massa personal”. Uns consells que demostren com li agrada aquest tema.