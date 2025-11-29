Jordi González ha tornat a TV3 com a presentadors del Col·lapse. Més de tres dècades treballant en el món de la televisió i amb molts programes dins el seu currículum personal li han donat un bagatge d’experiència molt ample. La seva entrada a 3Cat arribava després de l’adeu de Ricard Ustrell, però es planteja jubilar-se aviat? En una entrevista al diari ARA, el periodista català se sincerava sobre la seva nova etapa vital, que encara no té data exacta, però que podria arribar un cop deixi de presentar el Col·lapse. “Tinc diners, no tinc fills, doncs endavant. Pot durar tres mesos o tres anys, però no faré un altre programa més”, va confessar sobre aquest epíleg professional.
Quan la seva retirada estava més a prop que mai per culpa dels mesos que va lluitar contra un bacteri que el va portar a estar ingressat i en coma, el projecte a TV3 era una oportunitat que no podia rebutjar. Ara bé, tots aquests anys de feina també han servit per engreixar el seu patrimoni, dividit en diverses propietats i fins i tot en col·leccions de luxe.
Quants diners té Jordi González? Els detalls del seu patrimoni
Jordi González ha treballat molts anys a la televisió, presentant programes tant de la televisió publica catalana com a Telecinco, la gran casa on ha estat durant més de dues dècades. En tot cas, aquest patrimoni s’ha anat fent més gran i això sembla que permetrà que visqui una jubilació d’allò més bona. Entre les seves propietats es troben les seves cases repartides per Espanya. Una d’elles es troba a Barcelona, on va comprar una de les seves primeres propietats, segons recull la revista Semana. Ara que la seva feina l’ha tornat a establir a Catalunya, González gaudeix del seu dia a dia aquí amb les seves gosses. A més a més, també té cases repartides pel món com a Miami, a Rio de Janeiro i una altra a Madrid. De fet, aquesta darrera ciutat ha estat una part important de la seva vida les últimes dècades després de veure’l en diversos programes com Gran Hermano o D Corazón. Allà la seva propietat és una casa exclusiva situada als afores de Madrid, a la zona de Pozuelo de Alarcón, un dels punts on viuen més famosos i personatges públics.
Els detalls d’aquesta propietat que recull la citada revista expliquen que es tracta d’un xalet amb una piscina de marbre, un jardí zen i ple de decoracions creades per artistes reconeguts. Sobre el domicili que té a Rio de Janeiro també se’n coneixen alguns detalls gràcies al programa Viajeros Cuatro. La joia brasilera del presentador català es troba molt a prop de la platja d’Ipanema i destaca per “un estil modern i elegant amb una gran terrassa amb vista a la llacuna Rodrigo de Freitas“. La decoració de l’interior incorporava elements com gerros de vidre o murals de colors.
Una col·lecció de rellotges de luxe
Jordi González és una persona amb gustos especials i des de la citada revista destaquen una part de les seves inversions destinada a articles i col·leccions de rellotges de luxe. “Adora els exemplars d’esferes grans” i han identificat “exemplars com un Patek Philippe”, que té un preu que va des dels 7.000 euros cap endavant. També destaca la moda que fa servir, com un vestidor on acumula peces de dissenyador com Tom Ford, Gucci, Prada o Ermenegildo Zegna, a més a més de les seves característiques ulleres que han anat canviant habitualment durant els anys.
Qui és el sou més alt que ha rebut mai?
Fa uns dies Jordi González se sincerava sobre la seva etapa a Mediaset i compartia una informació molt sucosa que pot servir per fer-se a una idea del bon patrimoni que ha aconseguit les darreres dècades. “Jo vaig entrar a Telecinco en una era daurada, quan van fitxar també Ana Rosa, Jesús Vázquez i Piqueras”. El seu fitxatge va arribar l’any 1998 i el sou més alt el rebria l’any següent: un total de 20 milions de pessetes, que equival a 120.000 euros i els cobrava “per programa”. “Penso que és millor pagar impostos que no sancions, però tampoc no creguis que me’n queda gaire”. En tot cas, té tres objectius per complir un cop arribi la jubilació: viatjar al Japó, aprendre anglès i aprendre a cuinar.