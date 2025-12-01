Bones notícies per a TV3, que ha fet un molt bon mes de novembre malgrat alguns ensurts com la forta patacada del Zenit d’aquest divendres passat. Eren unes setmanes carregades de novetats gràcies a l’estrena de Joc de cartes i Crims, especialment, que han tornat a demostrar que són apostes més que segures. I, el resultat, és molt positiu perquè la mitjana ha estat un 14,3% de quota i una diferència més àmplia respecte als competidors del prime time.
En aquesta franja de la nit, han obtingut un 15,9% de mitjana que està molt i molt bé. Els programes que els han permès assolir aquestes bones xifres són, sobretot, els nous capítols de Vintage, la competició de Joc de cartes -amb el 19,1% de mitjana, el doble crim de Bellvitge que han analitzat a Crims amb el 21,2% de share, el Polònia i el seu boníssim 19,2% o les entrevistes del nou Col·lapse amb Jordi González.
En total, ostenten aquest primer lloc de la classificació per 16è mes consecutiu i augmenten la distància amb la segona opció, que ocupa TVE, a més de sis punts. Per exemple, aplaudeixen que Col·lapse fos líder el 15 de novembre amb el seu màxim històric del 18,5% -a més de 10 punts de la competència-.
I durant el dia? Doncs la cadena pública pot treure pit que també ha presumit les hores diürnes per 49è mes consecutiu amb molts teleespectadors per a Matins o el Tot es mou que ha tingut el millor mes de l’any.
Els informatius de 3CatInfo fan encara més audiència que el mes passat
Si parlem de teleespectadors totals, el titular és encara més llaminer perquè TV3 ha superat els 4 milions d’espectadors d’audiència acumulada i ha liderat tots els dies del mes. L’ecosistema informatiu del 3CatInfo pot estar rebent moltes crítiques des de dins, però funciona perquè la seva cobertura ha estat encara millor que la del mes passat. El TN migdia i el TN comarques han millorat l’audiència amb el 27,3% i el 23,1% de mitjana.
El futbol sempre triomfa i, aquest novembre, no ha estat una excepció. Destaquen el partit del Chelsea-Barça de la Champions femenina amb un 24% de quota o l’amistós que va enfrontar Catalunya i Palestina, que va assolir un 14,6%. I la cultura també ha agradat, sobretot el 30 minuts i el Sense ficció que han registrat xifres d’èxit. El controvertit documental d’Alerta inundable va obtenir un 16,3% de quota i el Sixena, pintures sentenciades va anotar la quota més alta de la temporada amb un 16,8%.
I a la plataforma? També poden presumir de les xifres que estan obtenint gràcies al 3Cat, que fa créixer encara més el nombre de teleespectadors de Crims i Joc de cartes. Dos productes que s’han emès íntegrament a través de la plataforma com són la sitcom de La casa nostra i la nova temporada de La Travessa han tingut un èxit aclaparador. En conjunt, han superat els 21,7 milions de reproduccions que és una autèntica bogeria. Un bon mes per al grup, que intentarà oblidar els maldecaps que els persegueixen amb aquestes xifres.