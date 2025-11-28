“Estàs d’acord que TV3 i Catalunya Ràdio, i totes les seves marques, continuïn plenament actives i visibles tant en antena com en plataforma, les aplicacions i les xarxes socials?“. Aquesta era la pregunta que havien de respondre els treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio en la consulta que havien organitzat els seus comitès d’empresa. La creació de la marca paraigua 3CatInfo els té preocupats perquè creuen que pot fer desaparèixer les marques històriques per les quals han lluitat tant de temps i, davant d’això, no s’hi han estat quiets. El resultat de la votació no pot ser més contundent: el 89,86% dels professionals que hi han participat han manifestat que volen que les marques continuïn ben actives.
Des del comitè aplaudeixen, doncs, que la plantilla hagi votat “més TV3 i Catalunya Ràdio que mai”. I és que, amb una àmplia participació del 63,27 %, el sí s’ha imposat amb contundència. El Món ha pogut saber que el resultat ha estat el següent: el 89,96% ha votat que sí, el 5,40% ha votat que no i el 4,64% ha votat en blanc.
A la consulta han estat cridats les treballadores i treballadors de TV3, Catalunya Ràdio i la Fundació la Marató. Els treballadors de l’ens públic CCMA no han pogut votar “perquè la direcció no els ha facilitat el cens“, lamenten. En canvi, els companys jubilats i extreballadors de la casa sí que els han expressat el seu suport, tot lliurant-los 324 signatures en defensa de TV3 i Catalunya Ràdio.
Els comitès d’empresa de TV3 i Catalunya Ràdio aplaudeixen el resultat de la consulta
I com analitzen aquestes dades obtingudes en la consulta, la que s’ha realitzat de manera telemàtica al llarg de tot aquest dijous? Com un senyal clar cap a la direcció de la CCMA i un argument més que els permet fer més pressió: “Ara, han d’escoltar la veu dels treballadors, corregir la política de marques i respectar la funció dels mitjans sense amagar ni menystenir TV3 i Catalunya Ràdio ni ara ni en el futur“, etziben.
En un missatge enviat als treballadors, els han agraït la seva participació i el compromís de tots amb la defensa dels mitjans públics i de totes les seves marques. S’espera que, al llarg del dia d’avui, emetin un comunicat en què analitzaran més en profunditat aquesta victòria del sí a la consulta i tot el que pot implicar. El que queda clar és que són molts els qui pensen com ells, que la proposta de la CCMA no és suficient.