Concentració a TV3 per la continuïtat de les seves marques històriques 

El Comitè d’Empresa de TV3 ha organitzat, aquest migdia, una concentració de 10 minuts als estudis de Sant Joan Despí per la continuïtat de les marques de TV3, 324, Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. La creació de la marca paraigua 3CatInfo no els convenç gens, ja que consideren “un greu error” que tot passi a anomenar-se de la mateixa manera perquè això “es carrega” tot el que han aconseguit en aquests 40 anys de feina. En un comunicat, lamenten la pràctica desaparició de les marques històries en el seu contingut audiovisual i editorial: “Hi ha noves dinàmiques de producció i tractament de la informació, però també s’intueixen moviments d’integració empresarial i d’altres dels quals encara desconeixem l’abast, el propòsit i les repercussions laborals“.
Podrien coincidir en la conveniència de dir 3Cat a la plataforma i 3CatInfo a l’aplicació de serveis informatius, diuen, però “no poden admetre” la supressió de TV3, Catalunya Ràdio, el 324 i Catalunya Informació: “Cal d’una vegada una explicació, clara i pública, de l’objectiu final de la nova marca i de les repercussions laborals i d’independència informativa que ja hem començat a percebre“. Aquests treballadors reivindiquen mantenir vives aquestes marques per posar en valor el seu llegat històric de cara al futur, de la mateixa manera que subratllen una altra vegada que els processos participatius “dels quals presumeix la direcció” han estat “arbitraris” i “dirigits“: “No se n’ha demanat mai l’opinió a la plantilla“.
Concentració per la continuitat de les marques Catalunya Ràdio, TV3, Catalunya Informació i 324 pic.twitter.com/8hvGXu5YbH— Comitè Empresa TV3 (@comitedetv3) October 1, 2025
Rosa Romà assegura que les marques històriques no desapareixeran
Des d’aquesta concentració, han tornat a reclamar el servei públic d’informació del canal 324 en un format “clarament televisiu” i també deixen clar que no volen que hi hagi “cap retrocés” de les condicions laborals. El clam hauria estat unànime per tal que no es prengui cap decisió sense que s’abordin dins de la negociació col·lectiva. Sembla que no han servit de res les paraules de Rosa Romà, la presidenta de 3Cat, que aquest mateix matí ha assegurat a El matí de Catalunya Ràdio que aquestes marques no desapareixeran.
Romà ha dit, en directe, que aquestes marques tenen “més valor que mai” o, com a mínim, “més valor que fa tres anys“: “Són marques que estan més vives que mai, igual que la marca Super3, 33, Sport3, iCAT o Catalunya Música”. “Hem creat una marca nova que és el 3Cat, però això no vol dir que vagi en detriment de ningú. Al revés, crec que estem creixent i que això és important perquè és l’esforç també dels professionals“, ha afegit en aquestes declaracions.
També li han preguntat a la presidenta què opina sobre les veus contràries a aquests canvis. “Lògicament, els canvis sempre generen a vegades resistències i és normal perquè les organitzacions i les persones necessitem adaptar-nos i confiar que les decisions que es prenen és buscant bons resultats i de moment per sort és el que tenim”, ha dit.