Tatxo Benet ha decidit deixar la presidència de Mediapro, el gegant audiovisual nascut a Catalunya, el que suposa una de les notícies econòmiques més destacades d’aquesta setmana. Als 68 anys, l’empresari considera que ha arribat el moment de “traspassar la torxa” a les noves generacions i es prepara per gaudir d’una nova etapa vital més tranquil·la i familiar. N’ha parlat dels motius en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio, però de tota la conversa el que ha acabat destacant més ha estat la defensa aferrissada que ha fet de les noves marques de TV3 i Catalunya Ràdio.
Aquest posicionament arriba en un moment de moltíssima crítica cap a la cadena, que ha rebut per totes bandes per la decisió de crear una marca paraigua que inclogui els continguts de TV3, Catalunya Ràdio i de Catalunya Informació. El 3CatInfo no ha convençut pràcticament ningú, fins al punt que els comitès d’empresa han posat al crit al cel i que un grup molt extens de més de 200 extreballadors de la casa s’han posat d’acord per signar a favor del manteniment de les marques històriques. Doncs bé, aquesta no és l’opinió d’aquesta figura de l’etapa fundadora de TV3… que se’n desmarca totalment.
Tatxo Benet aplaudeix la creació de 3Cat i 3CatInfo en fa una defensa aferrissada
En un discurs molt i molt contundent, Tatxo Benet aplaudeix la decisió que ha pres la direcció: “Soc fan de TV3 des del primer dia i continuo sent-ho ara“. Una cosa que el fa enfadar i discutir amb la gent? Veure que, a vegades, s’utilitza la televisió catalana “de manera matussera” en batalles polítiques o empresaris. “Jo estic molt a favor dels canvis que han fet amb el 3Cat i el 3CatInfo perquè, aquí, han trobat una solució molt encertada i que s’havia de fer“, assegura. I com ho justifica? “La televisió ha passat de ser un electrodomèstic amb un sol canal, al que podies anomenar TV3 perquè era el tercer canal, a ser una plataforma de recepció de continguts”. La televisió ja no és el que era i, per tant, troba adequat que tampoc el nom no sigui el mateix.
Ara, TV3 és molt més que un canal de televisió. En aquest univers mediàtic inclouen la ràdio, els pòdcasts, la informació escrita… i, per tant, és de l’opinió que no podia continuar anomenant-se així: “Si volen incloure tot això en una plataforma, sota el meu punt de vista està bé que es busqués una marca nova. Ja no som TV3, som una cosa nova i era lògic que volguessin buscar un nom nou“.
I, de fet, no entén tant rebombori perquè s’ha fet l’esforç de mantenir part dels noms originals: “Aquí han optat per fer un homenatge a la tradició de TV3 i Catalunya Ràdio. Com? Mantenint el 3 i la senyera catalana amb el triangle que va dissenyar, fa tants anys, Josep Maria Trias. A mi em sembla que el nou nom és una aposta molt important entre tradició i modernitat, no han anat a buscar una marca d’aquestes de branding bonic amb un nom llaminer, però aliè“.
S’ha dit, des de fa temps, que la televisió tenia els dies comptats. Ara bé, aquí continua el mitjà. No té res a veure amb el que era fa una dècada, és clar, i aquest és el motiu principal que el fa estar tan d’acord amb la modificació: “Quedar-se enrere era un suïcidi absolut per a la televisió de Catalunya“, arriba a etzibar Tatxo Benet en una defensa que el fa allunyar molt de l’opinió majoritària d’altres històrics de la cadena.