Jubilats històrics de TV3 i Catalunya Ràdio defensen mantenir les marques

Més de 100 professionals de TV3 i Catalunya Ràdio jubilats s’han unit per mullar-se en la guerra de 3Cat per la continuïtat, o no, de les marques històriques. En un missatge que ja corre per WhatsApp, són uns quants els periodistes històrics que han volgut sumar-se a un grup que reclama el manteniment dels noms dels mitjans. Es mostren totalment en contra, doncs, de la creació de la marca paraigua 3CatInfo que pretén agrupar-ho tot sota la mateixa marca.
Això és el que diuen exactament: “Els professionals jubilats i extreballadors defensem que els noms de TV3 i Catalunya Ràdio continuïn sent els noms dels nostres mitjans i que siguin visibles també als serveis informatius“. L’argument principal el tenen clar, que totes dues continuen sent marques “conegudes i de prestigi” que tenen una referència informativa “indiscutible” encara que quedin sota una marca conjunta.
En aquesta llista, trobem noms tan coneguts com els de Salvador Alsius, Arcadi Alibés, Jordi Robirosa, Vicenç Lozano, Imma Pedemonte, Margalida Solivellas o Vicenç Villatoro. Tots, uneixen forces per fer encara més pressió cap a una directiva de TV3 atacada per totes bandes.
EN DEFENSA DE TV3 i CATALUNYA RÀDIO. Més de 100 professionals jubilats defensem que els noms de TV3 i Catalunya Ràdio continuïn sent els noms dels nostres mitjans i que siguin visibles als serveis informatius. pic.twitter.com/8AqVNTABLm— MaAlbaGilabert (@MaAlbaGilabert) October 20, 2025
Els comitès d’empresa de TV3 i Catalunya Ràdio continuen fent pressió
Poc abans de fer-se pública aquesta llista, els comitès d’empresa de TV3 i Catalunya Ràdio publicaven un altre comunicat en què deixaven clar que no tenen previst aturar-se. Ara, després d’una última reunió amb la direcció de la casa que no sembla haver estat gaire profitosa, han proposat una consulta als treballadors dels mitjans audiovisuals de la CCMA sobre la gestió de les marques que està fent la direcció. De la mateixa manera que els jubilats, ells tampoc no veuen clar que els periodistes hagin de signar les seves peces sota el paraigua de 3CatInfo i no amb TV3 o Catalunya Ràdio com feien fins ara.
Aquest és un tema important que saben que pot tenir conseqüència “de present i de futur”. De fet, els comitès veuen “amb preocupació i incomprensió” el silenciament que està fent la direcció de les marques de TV3, Catalunya Ràdio, 324 i Catalunya Informació. Ara podran sumar esforços amb els periodistes històrics d’un i altre mitjà, que se sumen a una queixa pública que confien que tingui recorregut i no es quedi en una simple anècdota.