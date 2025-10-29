La CCMA ha reaccionat al tsunami que ha provocat la gestió de les marques històriques de TV3 i Catalunya Ràdio i ha decidit rectificar i recuperar-les. La direcció acaba de comunicar als comitès d’empresa i consell professional que flexibilitzarà la presència de les marques i ho plantejarà d’una altra manera, tal com han acordat en les reunions que han mantingut amb els comitès les darreres setmanes. El Món ha pogut confirmar que han acceptat una de les principals peticions que els havien fet, la de continuar signant com sempre. Des del Consell Professional de Catalunya Ràdio expliquen que podran fer servir la fórmula de sempre –nom del periodista, TV3/Catalunya Ràdio (en lloc de ‘3CatInfo’), nom de la població”– i dur les espumes antigues per als micròfons que es veuen en pantalla, les grogues de la ràdio i les negres de la televisió. Ara bé, des de la CCMA ens matisen que signaran amb “TV3” o a “Catalunya Ràdio” perquè la informació s’estarà emetent a través d’un d’aquests mitjans, però el micròfon serà mixt: el dau serà el de 3CatInfo i l’espuma, la del mitjà en qüestió. Per tant, formaran un híbrid que permetrà que totes les marques puguin conviure.
La marca paraigua de 3CatInfo no desapareixerà, doncs, ja que conviurà amb les altres dues i podrem continuar veient el micròfon blanc en les peces i directes fetes per als canals 24 hores i l’àmbit digital. La idea d’univers informatiu únic es manté “intacte” i va més enllà d’una signatura o un micròfon. De fet, insisteixen que sempre han dit que volien mantenir vives les marques perquè són importants, referents i donen audiència. En els telenotícies, sota els redactors apareixerà el nom i la marca 3CatInfo precisament perquè tots en formen part.
Les altres reclamacions que la direcció de 3Cat encara no ha acceptat
I de quina manera podran conviure, amb pau i harmonia, les dues marques històriques amb la nova que les havia d’incloure a totes dues? Els consells professionals adverteixen que han fet altres reclamacions que des de la cadena “s’estan estudiant” i que, de moment, no accepten. Per exemple, que quan un periodista de la televisió obtingui una informació, gràcies a les seves fonts, no volen que es vegi obligat a dir “segons ha pogut saber 3CatInfo”, sinó que pugui dir “segons ha pogut TV3”. O si és un periodista de la ràdio, dir “segons ha pogut saber Catalunya Ràdio”. Des de la CCMA, creuen que és important que ho facin com a 3CatInfo perquè tots són treballadors d’aquest gran univers.
A més a més, els professionals no troben sentit al fet que apareguin a la pàgina web dos caps de secció d’Internacional 3catinfo, dos de cultura o dos de societat perquè consideren que acaba sent “un desgavell“. Què proposen els comitès? Que els treballadors puguin signar a la pàgina web i a l’app com el que són, redactors de TV3 o de Catalunya Ràdio.
L’altre tema en el qual no acaben de posar-se d’acord és en com han de ser les acreditacions que demanen per accedir als actes que s’han de cobrir. Reclamen poder especificar que la necessiten per a un redactor del mitjà en si, ja que s’estarien trobant en el fet que alguns organitzadors els estan posant problemes per a acreditar 10 persones de 3CatInfo -un nombre que surt d’aquells que, en realitat, van per a la ràdio i els de la televisió-. La culpa? Haver de demanar acreditació tots sota el nom d’un únic mitjà, quan en realitat són dos.
La marca 3CatInfo no quedarà relegada, doncs, només a la pàgina web i als directes que es facin a través del canal 24 hores. Des del Consell Professional aplaudeixen que s’hagi escoltat les redaccions i els treballadors, ja que s’ha fet una feina de consens que ha tingut resultats. La CCMA confirma que vol reforçar la presència de les marques en el brandejat dels canals. Ara caldrà veure com acaben de teixir una gestió que ha resultat molt més complicada del que devien preveure en un principi.