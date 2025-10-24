TV3, Catalunya Ràdio i tot l’univers de 3Cat està més en el centre del debat que mai, cosa que ha generat molta expectació respecte de la comissió de control de l’actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) que s’ha dut a terme avui al Parlament. La presidenta del Consell de Govern de la CCMA, Rosa Romà, i el director de TV3, Sigfrid Gras, han respost a les crítiques i les acusacions que els estan arribant de totes bandes aquestes últimes setmanes. I s’han mostrat “molt i molt satisfets” en la valoració que fan de l’arrancada del 3CatInfo, una marca paraigua que ha englobat els continguts de tots els serveis informatius de la casa i que els fa mantenir un pol tens amb part dels treballadors –i també més de 200 extreballadors i jubilats que recullen firmes.
Aquest era un dels reptes més importants que tenien per endavant, un canvi tecnològic i un univers informatiu totalment nou que no agrada a tothom… però del que ells continuen traient pit: “Feia 14 anys que no vèiem un salt qualitatiu tan gran en els informatius“, aplaudeix. Segons els responsables de la CCMA, la intenció d’adaptar-se als nous formats i als nous llenguatges era “explicar-se millor” i no tant créixer en audiència, ja que eren conscients que “era difícil tenir guanys molt substancials” perquè venien d’uns resultats molt espectaculars en els informatius. Ara bé, estan fent encara més audiència i s’escuden en això. “Aquest 2025, TV3 ha aconseguit la millor quota mitjana anual des del 2020 amb el 14,3% i hem fet el millor setembre des del 2007, això vol dir que tenim bons resultats. L’audiència ens avala a nosaltres i tot el que representa aquest univers“.
Rosa Romà justifica la creació del 3CatInfo i els bons resultats que estan obtenint
L’ecosistema digital que han creat els està donant resultat, una idea que ha repetit diverses vegades i que ha justificat amb l’encadenament d’una xifra rere una altra: “3CatInfo ha registrat 2,3 milions de dispositius mòbils des de l’estrena, cosa que suposa un creixement de l’11%. El creixement en reproduccions de vídeo i àudio s’enfilen a 5,2 milions en l’entorn digital propi i hem tingut 45 milions de reproduccions en els vídeos publicats de les xarxes socials“. Els TN han reforçat el seu lideratge, a més a més, i se situen a més de 13 punts de la competència: “Les xifres anteriors eren molt altes, així que estem molt satisfets. Els 24 hores també creixen en audiència amb dades molt destacades, per exemple amb la pujada del 7% en teleespectadors del canal 3CatInfo a televisió”.
Segueixen insistint des de la direcció que aquest ha estat un projecte “complex” en el que hi han treballat “molts mesos” i que té “una reflexió profunda” al darrere: “El nostre objectiu era poder modernitzar-nos per poder seguir creixent i aportant encara més valor i impacte a la societat en un àmbit tan troncal com són els serveis informatius. Ja que, creiem que una ciutadania informada és una ciutadania amb molts més valors democràtics i, per tant, és essencial que els mitjans de comunicació treballem en aquesta direcció amb el segell i garantia de rigor que tenen els mitjans públics de Catalunya”.
“El balanç que hem de fer és extremadament positiu i és molt important l’esforç que està fent aquesta casa per modernitzar-se, per adaptar-se i seguir sent rellevants. Hem fet un homenatge a on venim perquè sabem que érem rellevants per a la ciutadania i volem reivindicar que podem seguir-ho sent i crec que ho estem fent”, ha prosseguit la presidenta.
El director de TV3 reflexiona sobre els mals resultats del Bestial de Bibiana Ballbè
Un dels punts que generava més curiositat era veure com justificaria el director de TV3, Sigfrid Gras, la creació del programa Bestial de Bibiana Ballbè que no està obtenint bones xifres d’audiència i que tampoc no està agradant gens si fem cas a les crítiques ferotges que escriuen els teleespectadors a través de la xarxa. “De vegades encertem i de vegades no, però anem combinant estratègies a l’hora d’estrenar un programa íntegrament a la plataforma, d’altres com La Renaixença que neix a la ràdio i després passa a la televisió… El cas de Bestial és un programa que, d’entrada, no ens va anar bé… però la setmana passada va tenir més d’un 11% així que ha anat pujant. En tot cas, que l’estrena i el següent programa no ens va anar bé i això forma part del món audiovisual global“.
El director n’ha tret ferro, doncs, i de fet ha preferit centrar-se en els bons resultats d’altres projectes de la plataforma: “Em fa molta il·lusió que em fa que hagi tornat la sitcom a la plataforma de la mà de La casa nostra que ha tingut pràcticament 200.000 reproduccions en menys de dos dies“. Consideren que la plataforma 3Cat els permet tenir “més orgull” perquè tenen coses pròpies com La Travessa, que ha estat el cas de més èxit en les tres temporades que porta: “I no és fàcil, ja que aquesta és una estratègia que s’ha d’anar combinant. Encertem més o menys, com li passa a tothom, però en termes generals és una estratègia de molt bona”.
Per què han posposat realment l’emissió del Sense Ficció sobre les pressions a treballadors de l’ACA?
Fa un parell de setmanes, va generar molt rebombori la notícia que TV3 havia decidit posposar l’emissió d’un documental del Sense Ficció sobre suposades pressions a treballadors de l’ACA. El programa, titulat Alerta inundable, havia de treure a la llum les pressions que, durant anys, haurien rebut, presumptament, alguns tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per firmar informes favorables a projectes de construcció en zones amb risc d’inundació. La direcció d’informatius ha ajornat l’emissió del documental sense data, perquè consideren que encara no compleix amb els estàndards periodístics de la casa.
Què ha dit ara Sigfrid Gras sobre el tema? “Aquest documental va posposar-se perquè, com fem amb tots els documentals, vam fer-ne una revisió del contingut i vam veure algunes coses que crèiem modificables i, per això, vam decidir que es posposaria la seva emissió“. El Comitè d’Empresa va expressar-se en una línia molt clara, fins al punt de parlar de “pressions“. Repreguntat sobre el tema, Sigfrid Gras ha negat que n’hi hagi hagut: “Jo he vist el documental i aquí només hi ha un debat professional. Jo el primer que vull fer és felicitar les persones que l’han fet perquè està molt bé, però té un fil conductor que no ens acaba de convèncer”.
“Però no l’hem posat en un calaix, estem parlant amb ells per veure què podem canviar i emetre’l tan bon punt puguem. No s’ha de confondre la censura amb què exercim la nostra feina, és un exercici de responsabilitat. No l’hem endarrerit per pressions polítiques. Crec que tenim dret a demanar que investiguin més i a tenir un debat estrictament professional”, ha etzibat en una comissió que han aprofitat per defensar-se.