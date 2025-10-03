Missing 'path' query parameter
TV3 canvia d’hora el ‘Bestial’ de Bibiana Ballbè només una setmana després
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
03/10/2025 09:45

Bibiana Ballbé ha tornat a TV3 amb un programa que no ha agradat tant com s’esperava… de fet, l’única cosa que ha aconseguit són males crítiques. L’estrena no va convèncer i l’audiència tampoc no la va acompanyar, tenint en compte que només va fer un 9,9% de quota de pantalla mitjana malgrat començar amb el 30% que els havia deixat el Piromusical de la Mercè. Davant d’això, han estat molts els qui han pronosticat que la cadena pública acabaria movent de dia -o d’hora- aquesta emissió.

Normalment, aquest canvi arriba unes setmanes després perquè se’ls acostuma a donar uns dies de marge per veure com evoluciona la cosa. En aquest cas, però, no han esperat ni al segon programa. Aquest mateix diumenge, Bestial començarà una hora més tard perquè l’han relegat a les 23:15 hores de la nit. La graella publicada a la pàgina web de 3Cat indica aquesta modificació, la que ens han confirmat des de TV3 després que ho avancés El Món de la Tele.

La graella de TV3 confirma el canvi d'hora per al programa
La graella de TV3 confirma el canvi d’hora per al programa

En aquesta ocasió, no veurem la Bibiana a les 22 hores sinó que l’emissió començarà una hora i quart més tard. En el seu lloc, emetran un capítol de la minisèrie de la BBC Els assassinats de Steeltown. I això per què? Té a veure amb la mala audiència i el feedback dolent que ha rebut? “Les graelles són mutables”, ens insisteixen des de la cadena. De fet, informen que aquest era un moviment “previst” i que la franja de les deu de la nit ni tan sols havia de ser prèviament per a ella, sinó per al 30 Minuts que no estrenarà nova temporada fins a les pròximes setmanes.

La presidenta de 3Cat Rosa Romà es pronuncia sobre les crítiques a Bestial

No és la primera vegada que mouen coses de franja, certament. Jo mai mai, per exemple, també va estrenar-se en un prime time per potenciar que la gent s’hi enganxés i després va ser canviat de dia. Aquí han fet el mateix, pel que sembla.

Preguntada per la mala rebuda que havia tingut el programa, la presidenta de 3Cat Rosa Romà va confessar ser conscient del rebombori: “Amb els continguts audiovisuals a vegades l’encertem i alguna altra vegada no, però crec que no pot haver-hi cap dubte que l’ha triat un equip directiu que té un gran encert amb els continguts que escullen“, va dir al respecte a El matí de Catalunya Ràdio.

Aquest diumenge, Bibiana Ballbé comptarà amb la companyia d’un presentador molt estimat a la casa com és Quim Masferrer. Ell serà un dels convidats, cosa que pot convèncer més d’un de donar una segona oportunitat al programa. A més a més, l’actriu Betsy Túrnez, la cantant d’òpera Serena Sáenz i la model Martina Klein seuran al sofà amb ells per intentar entretenir els teleespectadors.

Bibiana Ballbè no ha triomfat gaire en el retorn a TV3
Bibiana Ballbè no ha triomfat gaire en el retorn a TV3

Totes les mirades estaran posades a X (l’antic Twitter) per conèixer què opina una audiència que confien que augmenti respecte a l’última emissió. Serà l’endemà quan sàpiguem la xifra que marcarà l’encert o el fracàs d’aquesta novetat de temporada.

