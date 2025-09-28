Missing 'path' query parameter
Bibiana Ballbè torna a TV3 amb ‘Bestial’, un programa on tot pot passar
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
28/09/2025 08:55

Bibiana Ballbè tornarà aquesta nit TV3 amb Bestial, un programa nou que emetran els diumenges a la nit en la televisió lineal i també a través de la plataforma digital. Després de molt demanar-ho, els teleespectadors podran gaudir d’un late show totalment nou en el qual acudiran celebritats, artistes i convidats sorpresa. Hi haurà una banda en directe, humor, actuacions musicals i “molt bon rotllo“, si fem cas de la publicitat que està fent la cadena d’aquest talk show cultural.

I com anirà? Pel que expliquen, aquest serà molt més que un programa setmanal. Hi haurà públic al plató de La Paloma, que participarà d’un espectacle que descriuen com a “vibrant“. Aquí, combinaran entrevistes úniques amb tecnologia puntera i música en directe. Els primers convidats confirmats? Noms tan potents com Jessica Goicoechea, Arturo Valls, Lorena Castell, Julieta, Miki Núñez, Nil Moliner, Marc Ribas, Santi Millán, Martina Klein i Joel Joan.

Sota el paraigua de grans entrevistes, diuen que els convidats tindran la possibilitat de canviar el rumb de tota la conversa i, fins i tot, del programa en general “de manera imprevisible”. Tot pot passar, doncs, en el retorn de la presentadora icònica de TV3 i el 33. 

Així serà el programa nou de Bibiana Ballbè - TV3
Així serà el programa nou de Bibiana Ballbè | TV3

Què és el botó bestial? Un dels protagonistes del nou programa de Bibiana Ballbè

Ella, que va marcar un estil i una nova forma de parlar de cultura, retorna amb la conversa cultural de la setmana. En el perfil d’Instagram de la cadena, han comentat que un dels protagonistes del programa serà el botó bestial. Aquesta serà una peça clau del programa, ja que cada cop que el prems s’encendran les llums, les pantalles es mouran, la música sonarà i el programa canviarà, farà un gir de guió i passaran coses inesperades.

Qui el pot prémer? La presentadora, evidentment, però també tots els convidats. Quan s’avorreixin? Doncs podran prémer el botó. Que necessiten anar al lavabo? Doncs també. Que han de fer una trucada? Al botó. Un botó màgic, doncs, imprevisible i bestial.

Tots els detalls els coneixerem aquesta nit mateixa, quan s’estreni la primera emissió del programa de Bibiana Ballbè. Caldrà veure quina és la reacció de l’audiència davant d’aquest retorn tan esperat i la creació d’un format nou que confien que enganxi.

TV3

