El ‘Bestial’ de TV3 punxa encara més amb un 5,2% que el fa tocar fons

Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
06/10/2025 11:17

Més problemes per a TV3 i per a Bibiana Ballbé. L’estrena de Bestial no va convèncer gens i no va saber aprofitar la superbona audiència que li havia deixat l’emissió del Piromusical de la Mercè, tenint en compte que va passar del 30% inicial a un 9,9% de mitjana que ocultava moments de menys d’un 5% de share. Els teleespectadors, a més a més, els van deixar verds a través de les xarxes socials amb unes crítiques ferotges que feia temps que no es veien sobre un programa de la televisió pública catalana. Doncs bé, davant de tot això -encara que la versió oficial és que aquest moviment a la graella ja estava previst-, la cadena va moure el talk show d’hora i aquest diumenge ha començat una hora més tard.

Eren les 23:15 hores quan Bibiana Ballbè saludava la gent des de casa, un inici amb música i festa que no ha tingut la resposta que s’esperaven. Si l’estrena no va agradar massa, aquesta segona entrega ho ha fet encara menys i això s’ha vist reflectit en una caiguda encara més dràstica en les xifres. La quota de pantalla que han obtingut ha estat d’un 5,2%, una batacada grossa perquè aquesta és la mitjana… a la gràfica s’observa com l’emissió va acabar amb el que deu ser menys d’un 3% del share. De les 132.000 persones de mitjana que van connectar amb ells la setmana passada, als 57.000 d’aquest cap de setmana.

A la mateixa hora, Cuarto milenio guanyava amb el 9,9% de l’audiència. Després, el debat de Supervivientes també feia una bona xifra amb el 9,7%. En tercer i quart lloc? El 7,9% d’Una nueva vida a Antena 3 i el 7,2% de la pel·lícula de TVE. Tot això implica que el Bestial de Bibiana Ballbé ha quedat en cinquè lloc… i amb dues xifres menys que el d’abans. Ha tocat fons el programa?

Més crítiques cap al Bestial de Bibiana Ballbè

Els convidats d’aquesta segona emissió del Bestial eren potents, sobretot perquè havia reunit Quim Masferrer al sofà amb la Betsy Túrnez, la Martina Klein i la Serena Sáenz. El presentador, un dels més estimats de la casa, ha entrat al joc i ha estat divertit veure’l fora de la seva zona de confort d’El Foraster. A Instagram, on han publicat un fragment de la intervenció del Quim, tots els comentaris són positius cap a ell i la història que va explicar del seu pare.

A X (l’antic Twitter), en canvi, tots tornen a criticar els continguts d’un programa que no acaben d’entendre: “Encara que hi hagi algú a qui l’entretingui, el programa és tan dolent que li farà vergonya dir-ho”. “La Bibiana, faci el que faci, té un problema i és que no cau bé“, s’aventura a reflexionar una teleespectadora. D’altres, els demanen que deixin de copiar “les merdes” de Telecinco: “No el veurem i l’haureu de retirar de la graella“.

Tocat i enfonsat“, deia un altre. “Després de tants anys com pot ser que la Bibiana no sàpiga comportar-se amb certa serenitat en aquest programa tan desafortunat?“, lamenten. La barreja de convidats tampoc no va agradar: “Quina escudella barrejada indigesta“.

Una nova entrega que ha fet una audiència encara pitjor, cosa que no és un bon pronòstic de cara a les següents emissions.

